Architects: kündigen große Arena-Tour an

Unmittelbar nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums The Sky, The Earth And All Between haben Architects eine umfangreiche UK- und EU-Headlinetour für Oktober 2025 angekündigt. Bei dieser Tour werden sie von Wage War und House Of Protection unterstützt.

Die relevanten Termine der Tour sind wie folgt:

Architects Live 2025

01.10.2025 – München, Zenith

03.10.2025 – Stuttgart, Porsche Arena

04.10.2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

05.10.2025 – Frankfurt, Festhalle

08.10.2025 – Hamburg, Barclay’s Arena

Alle Informationen zum Vorverkauf sind auf der Website von Architects zu finden: www.architectsofficial.com.

Nach einer rekordverdächtigen Woche nach der Albumveröffentlichung erreichte The Sky, The Earth and All Between Platz 2 der britischen Albumcharts und wurde zum meistverkauften Album der Band. In Deutschland landete es auf Platz 3 der offiziellen Albumcharts und auch weltweit gab es zahlreiche Spitzenplatzierungen.

Seit der Veröffentlichung wurde das Album über 25 Millionen Mal gestreamt, was einen weiteren Meilenstein für die Band darstellt. Aktuell verzeichnet Architects unglaubliche 58 Millionen monatliche Streams.

Bevor Architects im Herbst als Headliner auftreten, werden sie im Sommer Linkin Park bei ausgewählten europäischen Terminen auf deren mit Spannung erwarteter Welttournee begleiten: