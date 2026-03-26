Architects: kündigen exklusive Headline-Show in Bremen an

Architects werden im Sommer für eine exklusive Headline-Show nach Deutschland zurückkehren! Nachdem die Band das Jahr 2026 bereits erfolgreich mit der Fortsetzung ihrer Europatour zum aktuellen Album The Sky, The Earth & All Between begonnen hatte, steht nun fest, dass sie im Juni für ein weiteres Headline-Konzert nach Bremen kommen wird. Slay Squad eröffnen den Abend als Support Act.

23.06.2026 – (DE) Bremen, Pier 2

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für die Show beginnt am Freitag, 27.03. um 10:00 Uhr hier. Tags zuvor, am 26.03. ab 10:00 Uhr startet bereits ein Artist-Presale.

Im Herbst werden Architects außerdem als Special Guests von Korn touren. Der Vorverkauf für diese Arenakonzerte läuft bereits, Tickets sind hier erhältlich.

18.10.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

19.10.2026 – (DE) München, Olympiahalle

21.10.2026 – (DE) Köln, LANXESS arena

11.11.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena

13.11.2026 – (DE) Hannover, ZAG Arena

14.11.2026 – (DE) Berlin, Uber Arena

Architects sind:

Samuel David Carter – Vocals

Adam Christianson – Guitars

Alex „Ali Dino“ Dean – Bass

Dan Searle – Drums