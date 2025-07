Architects: weitere Tourdaten für Januar 2026 angekündigt

Nach dem weltweiten Erfolg ihres aktuellen Albums The Sky, The Earth and All Between und der Ankündigung einer UK & EU Headline-Tournee für Oktober, können wir uns ab heute darüber freuen, dass Architects auch im kommenden Januar für einige Shows nach Deutschland und Österreich kommen werden. Auf dieser Tour wird die Band von weiteren Hochkarätern, nämlich Landmvrks und President unterstützt.

Architects Live 2025

01.10.2025 – München, Zenith

03.10.2025 – Stuttgart – Porsche Arena

04.10.2025 – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle (ausverkauft!)

05.10.2025 – Frankfurt – Festhalle

08.10.2025 – Hamburg – Barclay’s Arena

Support: Wage War / House Of Protection

Architects Live 2026

(Termine Deutschland)

13.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

22.01.2026 – Berlin, UFO Im Velodrom

25.01.2026 – Wien, Gasometer (ohne Landmvrks)

Support: Landmvrks / President

Alle Infos zum VVK finden sich unter https://www.architectsofficial.com/pages/live

Aktuell sind Architects als Support für Linkin Park bei ausgewählten europäischen Terminen zu sehen:

01.07. Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

08.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park

