Clawfinger: melden sich mit „Scum“ zurück

Clawfinger sind zurück! Nicht, um die Welt zu retten, sondern um lautstark und kompromisslos zu schreien, während sie in Flammen aufgeht. Ihre neue Single Scum ist ein lauter, roher Punk-Rap-Wutbrocken mit einer wichtigen Botschaft. Mit diesem Song kehren die Crossover-Pioniere eindrucksvoll zurück: direkt, wütend und ungefiltert wie seit Jahren nicht mehr.

„Scum ist ein roher, lauter und brutal ehrlicher Punk-Rap-Track, der voll auf die Zwölf geht“, so Sänger Zak Tell. „Er richtet sich gegen Typen, die egoistisch, sexistisch und selbstverliebt sind – und trotzdem nicht aufhören zu reden. Mit messerscharfem Text und einem Beat wie ein Schlag ins Gesicht sagt Scum genau das, was wir alle über diesen einen Typen denken, der einfach verschwinden sollte. Der Song ist immens wütend und düster. Wenn du jemals jemandem ins Gesicht spucken wolltest, dir entweder der nötige Mut und die Kraft oder aber die gesellschaftliche Erlaubnis fehlte, dann ist dieser Track für dich.“

Scum ist über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erschienen und kann ab sofort auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden: https://clawfinger.rpm.link/newsongPR

Seht das Video:

Das Ende ist nah. Lasst es laut krachen!

Nach fast drei Jahrzehnten voller kompromissloser Riffs, energiegeladener Shows und gesellschaftskritischer Statements melden sich Clawfinger schärfer denn je zurück – laut, direkt, unbequem. Die Band bringt es selbst am besten auf den Punkt:

„Da sind wir also. Immer noch da. Immer noch laut. Immer noch so albern wie früher. Eine Gruppe gut abgehangener Typen mit Gitarren und einer großen Liebe für alle, die immer noch zu unseren Konzerten kommen, mitsingen und sich mit uns die Seele aus dem Leib schreien. Wir danken euch allen aus tiefstem Herzen. Jetzt checkt unsere kommenden Livetermine, denn wir gehen wieder auf Tour. Und ihr seid natürlich dabei!“

Clawfinger live:

02.07.2025 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air *AUSVERKAUFT*

04.07.2025 DE Irslingen – Wolfweez Festival

05.07.2025 CZ Velké Meziříčí – Fajtfest

19.07.2025 DE Niedergörsdorf – Motorcycle Jamboree

31.07.2025 DE Wacken – Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

08.08.2025 PL Danzig – Rockowizna Festival

22.08.2025 PL Posen – Rockowizna Festival

23.08.2025 DK Morud (Fyn) – Mejerhell

29.08.2025 PL Krakau – Rockowizna Festival

30.08.2025 HU Alsóörs – Tábor Fesztivá

06.09.2025 DE St. Goarshausen – 30 Jahre In Extremo

13.09.2025 BG Plowdiw – Rebel Rebel Festival

Über Clawfinger

Clawfinger gelten als Pioniere des europäischen Rap-Metal. Gegründet Anfang der 1990er in Stockholm, feierte die schwedisch-norwegische Band mit Deaf Dumb Blind [1993] ein explosives Debüt: wuchtige Gitarrenriffs treffen auf politische Texte und Rapgesang. Das Album verkaufte sich weltweit über 600.000 Mal – davon allein mehr als 250.000 Mal in Deutschland – und wurde mit einem schwedischen Grammis in der Kategorie Hardrock/Metal ausgezeichnet.

Mit dem Nachfolger Use Your Brain [1995] konnte die Band an den Erfolg anknüpfen, inklusive Chartplatzierungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden. Es folgten sieben Studioalben, darunter A Whole Lot Of Nothing, Zeros & Heroes, Hate Yourself With Style und Life Will Kill You. Insgesamt verkaufte die Band über 1,5 Millionen Tonträger weltweit.

Clawfinger sind bekannt für ihren direkten, riffbetonten Sound ohne Gitarrensoli – und ihre klare politische Haltung. Ihre Texte behandeln Themen wie Rassismus, politische Verblendung, Drogenpolitik, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit. In den 90ern tourte die Band mit Größen wie Alice In Chains, Megadeth und Faith No More und spielte auf großen Festivals wie Rock Am Ring, Roskilde oder beim Monsters Of Rock in Südamerika.

Nach einer Auszeit kehrte die Band 2014 zurück und veröffentlichte neue Singles wie Save Our Souls [2017] und Environmental Patients [2022]. 2025 unterzeichneten Clawfinger einen neuen Plattenvertrag bei Perception – mit weiteren Releases in Vorbereitung. Laut, direkt und kompromisslos wie eh und je.

Clawfinger sind:

Zak Tell – Gesang

Jocke Skog – Gitarre, Keyboards

Bård Torstensen – Gitarre

André Skaug – Bass

Micke Dahlén – Schlagzeug