Linkin Park am 08.07.2025 im Deutsche Bank Park Frankfurt

Eventname: Linkin Park / From Zero World Tour 2025

Headliner: Linkin Park

Vorbands: JPEGMAFIA, Architects

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Datum: 08. Juli 2025

Kosten: 84,25 € – 409 €

Genre: Metalcore, Nu-Metal, Alternative Rock, Rap Rock, Hip Hop

Setliste Linkin Park:

Akt I:

1. Somewhere I Belong

2. Lying From You

3. Cut The Bridge

4. Points Of Authority

5. The Emptiness Machine

Akt II:

6. The Catalyst

7. Burn It Down

8. Up From The Bottom

9. Where’d You Go

10. Waiting For The End

11. Castle Of Glass

12. Two Faced

13. Joe Hahn Solo

14. When They Come For Me / Remember The Name

15. Keys To The Kingdom

16. One Step Closer

Akt III:

17. Lost

18. Stained

19. What I’ve Done

Akt IV:

20. Overflow

21. Numb

22. Let You Fade

23. In The End

24. Faint

25. Papercut

26. Heavy Is The Crown

27. Bleed It Out

Dienstagabend, und es steht ein ganz besonderes Event auf dem Programm. Frankfurt präsentiert sich von seiner besten Seite. Es ist sommerlich warm, nicht zu heiß, einfach perfektes Wetter für die 45.000 Besucher, die sich am ersten von zwei Konzerttagen im Deutschen Bank Park eingefunden haben. Ja tatsächlich ist es das erste von zwei komplett ausverkauften Konzerten, an aufeinanderfolgenden Tagen, die hier am Main im Stadion stattfinden. So ganz From Zero dann wohl doch eher nicht. Linkin Park ist einfach ein Publikumsmagnet und das für alle Altersgruppen, was mich nicht überrascht. Ich bin wirklich gespannt, was mich nach fast 25 Jahren live erwarten wird. 2001 im Zuge des Rock Am Ring Festivals und der absoluten Blütezeit des Nu-Metals durfte ich die Band noch in Originalbesetzung erleben. Seitdem ist einiges passiert, aber first things first.

Los geht es um 18:50 Uhr mit JPEGMAFIA und ich vermute, dass nicht nur ich etwas überrascht von der Auswahl des Openers war. Wer mit klassischem Stadion-Support gerechnet hat, wird direkt aus der Komfortzone geschleudert. Industrial-Rap trifft auf rohe Beats. Ich freue mich, dass der 35-jährige US-Amerikaner aus Brooklyn mit eigener Band sein Vorprogramm bestreitet und sich nicht komplett auf Beats vom Band verlässt. 30 Minuten sind um und JPEGMAFIA hinterlassen bei mir gemischte Gefühle. Es ist wie immer nicht jedermanns Sache – aber definitiv ein Statement.

Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich mich extrem über den zweiten Programmpunkt am heutigen Tage freue. Mit Architects steht ein Highlight auf dem Programm, dass für sich genommen schon den heutigen Tag als Headliner füllen könnte. Die ersten Klänge ertönen und es wird klar – dass dies der perfekte Warmmacher für Linkin Park ist. When We Were Young eröffnet das Spektakel und jetzt kommt direkt Whiplash hinterher. Im Publikum ist jetzt richtig Bewegung. Das Stadion wird von Sam Carter aufgefordert, in die Hocke zu gehen und rastet auf sein Kommando komplett aus. Wer einen Sitzplatz gebucht hat, bereut es spätestens jetzt. Seeing Red, einer der härtesten Songs der letzten Zeit ist gerade zu Ende und Animals schließt diesen wundervollen Teil des Abends leider schon ab. Eigentlich viel zu wenig Zeit, aber trotzdem jede Minute Metalcore vom Feinsten. Wer das auch erleben will, sollte sich um Tickets für eine ihrer Shows im Oktober bemühen. Das wird sicher niemand bereuen.

Aber jetzt zur Krönung des Tages. Der Zehn-Minuten-Countdown läuft und es schallt Peter Wackel aus den Boxen. Na ja, wer es mag, aber jetzt geht es los. 20:50 Uhr, die Intro-Sounds beginnen und ein weißer Laserstrahl, der förmlich in die Bühne einschlägt, läutet das finale Spektakel ein. Somewhere I Belong, 45.000 Menschen singen die Zeilen des Songs mit. Was für eine unglaubliche Stimmung. Ein echt gelungener Mix aus älteren Songs und neuem Material vom aktuellen Album. Mit Emily Armstrong als neue Co-Frontfrau, die ihren Job, jeglicher skeptischer Stimmen zum Trotz, extrem gut macht und auf Ihre Art eine absolute Bereicherung ist.

Und ich denke, über Mike Shinoda kann man eigentlich nur einer Meinung sein. Absolut symphytisches Ausnahmetalent mit einer extrem mitreißenden Ausstrahlung.

Und ich muss zugeben, dass meine Erwartungen schon jetzt übertroffen wurden. Bei Remember The Name ist Mike schon im Publikum und rappt mit Einhornmütze aus dem Publikum. Wir sind zwei Songs weiter und Sam Carter, Frontman der Architects, kommt für seinen zweiten totalen Abriss auf die Bühne, um Linkin Park bei ihrem Song One Step Closer mit seinen Shouts zu unterstützen. Einfach perfekt. So langsam geht es in Richtung Ende und der vierte Akt ist im Gange. Numb, mal wieder einer der unzähligen Gänsehautmomente, bei dem gefühlt das komplette Stadion mitsingt. Gleiches gilt für In The End und Faint. Unterstützt von CO2-Kanonen und Konfetti nimmt die Zugabe ihren Lauf. Bleed It Out beendet das heutige Programm um kurz vor 23:00 Uhr und Linkin Park bleiben mir Crawling schuldig.

Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Set haben kann. Somit bleibt ein Grund für mich, auch wieder eins der kommenden Konzerte ins Visier zu nehmen.

Zum Schluss nimmt sich vor allem Mike Shinoda noch Zeit, um mit einigen Fans High Fives und Fotos zu machen. Alles in allem ein unfassbar geiles Konzert mit einer extrem sympathischen Band. Glückwunsch an alle, die das miterleben durften und eine absolute Empfehlung an alle, die es noch vor sich haben.