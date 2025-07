Dance Gavin Dance: veröffentlichen neue Single „Trap Door“ mit Musikvideo

Dance Gavin Dance freuen sich, ihre neue Single mitsamt dazugehörigem Musikvideo Trap Door vorzustellen, das ab sofort zu sehen ist.

Trap Door ist die dritte Auskopplung aus ihrem kommenden Album Pantheon und ist eine Kollision aus ungezügelter Energie und ruhigen Melodien.

Sänger und Gitarrist Andrew Wells sagt über den Song:

„Trap Door is an unrelenting banger about sticking to your principles, persevering through hate and achieving triumph over your enemies. Very much like climbing to the summit of the mountain when everyone told you that it couldn’t be done.“

Pantheon, das 11. Studioalbum von Dance Gavin Dance wird am 12. September über Rise Records veröffentlicht. Die Platte folgt auf Jackpot Juicer aus dem Jahr 2022 – das auf Platz 8 der Billboard Top 200 einstieg – und lässt die Band ihren charakteristischen, genreübergreifenden Sound mit souligen Breakdowns, poppigen Melodien, frenetischem Geschrei (inklusive einem Gastauftritt des legendären Meisters des Pfunks, George Clinton, im Song Space Cow Initiation Ritual) weiter ausbauen.