Dance Gavin Dance: Video zur Single „Feels Bad Man“

Die Post-Hardcore-Truppe Dance Gavin Dance hat das offizielles Video zur neuen Single Feels Bad Man veröffentlicht. Der Track stammt aus dem Album Jackpot Juicer, das am 29. Juli über Rise Records erschienen ist.

Schlagzeuger Matt Mingus über die aktuellen Single: „Das Musikvideo erinnert an die 90er Jahre und damit die Zeit, in der wir alle erwachsen wurden. Wir haben uns als Band nie zu ernst genommen und versuchen, das in all unseren Musikvideos widerzuspiegeln, so auch in diesem. Ich hoffe, es gefällt euch allen.“

Die drei vorangegangenen Singles Synergy (feat. Rob Damiani von Don Broco), Pop Off, Die Another Day und Cream of The Crop haben seit ihrer Veröffentlichung mehr als 11,5 Millionen Streams und 3,5 Millionen YouTube-Aufrufe erreicht.

Jackpot Juicer folgt auf das Album Afterburner, das unter anderem auf Platz 14 der Billboard Top 200 debütierte.