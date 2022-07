Parasite Inc.: veröffentlichen dritte digitale Single & Lyricvideo

Die schwäbischen Melodeather veröffentlichen mit Follow The Blind die dritte Auskopplung aus ihrem am 19. August erscheinenden Album Cyan Night Dreams.

Nachdem die ersten beiden Vorboten der Scheibe nicht unterschiedlicher hätten ausfallen können, packen die vier Aalener nun erneut eine komplett neue Facette in das Klangbild. Die neue Single Follow The Blind kommt mit schweren Gitarrenriffs und einer sehr düsteren und bösen Grundstimmung daher und die treibenden Synths im Refrain untermalen die sozialkritische Message des Songs, der Fake News und Desinformation thematisiert. Parasite Inc. klingen anno 2022 also wandlungsfähig wie nie zuvor.

Das Lyricvideo zum Song wurde von der Band selbst produziert und feierte bereits gestern seine Premiere.