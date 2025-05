Dance Gavin Dance: haben neue Single „All The Way Down“ mit Video veröffentlicht

Dance Gavin Dance haben ihre neue Single All The Way Down vorgestellt, die über Nacht erschienen ist und überall gestreamt werden kann. All The Way Down, der zweite Track aus ihrem kommenden Album Pantheon, ist eine gekonnte Darbietung frenetischer Gitarren, rasanter Percussion und einem nahtlosen Wechsel von rauem und klarem Gesang. Die heutige Single folgt auf den Song Midnight At McGuffy’s, der ebenfalls mit einem Musikvideo aufgewertet wurde.

Andrew Wells sagt zur Single: „In einer modernen Welt, die von Informationsüberflutung, Hörensagen und Verschwörungen geplagt ist, wie weit kann man da noch in den Abgrund gehen? All the way down.“

Pantheon, das 11. Studioalbum der Band, wird am 12. September über Rise Records veröffentlicht. Die Platte folgt auf das 2022 erschienene Jackpot Juicer. Auf Pantheon baut die Band auf ihren genreübergreifenden Sound mit souligen Breakdowns, poppigen Melodien und überrascht mit einem Gastauftritt des Meisters des Pfunks, George Clinton, der auf dem Song Space Cow Initiation Ritual zu hören sein wird.

Pantheon ist ein Album, das in erster Linie aus der Reflexion darüber entstanden ist, was Dance Gavin Dance war, ist und, was entscheidend ist, immer noch sein könnte. Das Album ist eine Reise, die Dance Gavin Dance zurück zu den härteren, experimentelleren Anfängen der Band führt.

Zur ersten Single Midnight At Mcguffy’s kommt ihr hier: