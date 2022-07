Dance Gavin Dance: neue Single „Cream Of The Crop“

Die facettenreiche Post-Hardcore-Band Dance Gavin Dance hat die nächste Single aus ihrem Ende der kommenden Woche erscheinenden neuen Album Jackpot Juicer (Rise Records) veröffentlicht. Der gewohnt komplexe, aber dennoch extrem eingängige Track trägt den Titel Cream Of The Crop und wird von einem Visualizer begleitet, den es hier zu sehen gibt:

Dance Gavin Dance kündigten bereits im April die Veröffentlichung ihres neuen Albums Jackpot Juicer an. Die drei bisherigen Singles, Synergy feat. Rob Damiani von Don Broco, Pop Off und Die Another Day haben seit der Veröffentlichung 11,5 Millionen Streams und 3,5 Millionen YouTube-Views erreicht. Jackpot Juicer folgt auf das enorm erfolgreiche Album Afterburner aus dem Jahr 2020, das es in der VÖ-Woche auf Platz 14 der Billboard Top 200 brachte und zu dem Zeitpunkt ausschließlich digital erhältlich war.

Jackpot Juicer wird am 29. Juli über Rise Records veröffentlicht. Die Vorbestellungen wurden noch am selben Tag gestartet und waren bereits in 7 verschiedenen Vinyl-Varianten ausverkauft. Restliche Vorbestellungen sind HIER erhältlich.

Weitere Infos:

Dance Gavin Dance lehnen müde Formeln bei jedem Schritt ab und verschmelzen Progressive Rock und Post-Hardcore mit dickem Groove, indem sie experimentelle Musik mit Hooks und einem schrägen Sinn für Humor brillant kombinieren. Die Gruppe hat weltweit über 1,4 Milliarden Streams und allein in den USA 1,2 Millionen verkaufte Alben erreicht. Mit Hunderttausenden von begeisterten Fans, die die Band in den sozialen Netzwerken unterstützen.

Im April 2020 veröffentlichten Dance Gavin Dance ihr neuntes Studioalbum Afterburner. Seit seiner Veröffentlichung hat das Album 135 Millionen Streams erreicht und bei zwei verschiedenen Gelegenheiten große Charterfolge erzielen können. Zunächst mit der digitalen Veröffentlichung, die u.a. Platz 14 der Billboard Top 200 erreichte und ein weiteres Mal, als die physische Version aufgrund der Pandemie einige Monate später veröffentlicht wurde und ein weiteres Mal hohe Positionen erreichte.

Zu Weihnachten überraschte die Band ihre Fans mit einem besonderen Geschenk, indem sie Afterburner auch instrumental auf Streaming-Plattformen veröffentlichte.

Nicht nur die jüngsten Erfolge verdeutlichen, dass Dance Gavin Dance zu einer der beliebtesten und beständigsten Kräfte ihrer Generation in der Welt der Heavy Music geworden sind, die über eigene musikalische Trademarks eine ziemlich groß gewordene Nische besetzt.

