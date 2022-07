Blind The Eye: stellen neuen Sänger vor

Blind The Eye. Demnächst wird der Titeltrack auch der Öffentlichkeit präsentiert, das Video dazu ist derzeit in Arbeit. Zudem musste die Band noch einen Wechsel am Mikrophon verkraften. Noch im Aufnahmeprozess verließ Sänger Dário Rosa die Band, mit Ricardo Pereira (Moonshade) fand man aber umgehend Ersatz für die Aufnahmen. Mit Rui Antunes wurde bereits ein neuer Sänger gefunden, der das Line-Up von Blind The Eye nun komplettiert. Am 30. September 2022 erscheint das Album The Lion Of Lions der portugiesischen Melodic Death Metaller. Demnächst wird der Titeltrack auch der Öffentlichkeit präsentiert, das Video dazu ist derzeit in Arbeit. Zudem musste die Band noch einen Wechsel am Mikrophon verkraften. Noch im Aufnahmeprozess verließ Sängerdie Band, mit) fand man aber umgehend Ersatz für die Aufnahmen. Mitwurde bereits ein neuer Sänger gefunden, der das Line-Up vonnun komplettiert.



Blind The Eye:

Rui Antunes – Vocals

Nuno Rodrigues – Bass

Ramiur Sekh – Guitar

Ruben Oliveira – Guitar

Rui Rocha – Drums



Wenn man an Musik aus Portugal denkt, dann kommt einem nicht unbedingt Melodic Death Metal in den Sinn. Doch die 2016 in Santa Maria da Feira gegründete Band Blind The Eye präsentiert auf ihrem ersten Full-Length Album The Lion Of Lions fulminanten Melodic Death Metal, der wahrlich keine rein skandinavische Angelegenheit mehr sein muss. Daher ist es an der Zeit für einen frischen Wind in diesem Genre. Mit ihrem feinen Gespür für Hymnen und ihrem kraftvollen Sound konnte das Quintett bereits 2020 mit der EP Tripolarity erste Zeichen setzen. Die Plattenfirma El Puerto Records erkennt das Talent der Portugiesen und veröffentlicht das neue Album, welches von Bruno Silva produziert und von Daniel Cardoso gemixt und gemastert wurde, am 30.09.2022.

