Dance Gavin Dance: kündigen neues Album „Pantheon“ für September an

Dance Gavin Dance freuen sich, ihr mit Spannung erwartetes neues Album Pantheon ankündigen zu können, das am 12. September über Rise Records erscheinen wird.

Pantheon folgt auf Jackpot Juicer aus dem Jahr 2022, das auf Platz 8 der Billboard Top 200 Charts debütierte. Auf Pantheon baut die Band auf ihren charakteristischen, genreübergreifenden Sound mit souligen Breakdowns, poppigen Melodien, frenetischem Geschrei und einen Gastauftritt des legendären Meisters des Pfunks, George Clinton, im Song Space Cow Initiation Ritual.

Zeitgleich zur Ankündigung ihres neuen Albums haben Dance Gavin Dance auch ihre neue Single Midnight At McGuffy’s veröffentlicht. Zusammen mit dem Song gibt es auch ein brandneues Musikvideo – ein surrealer, Escher-esker Trip durch blinkende Lichter und Wüstenlandschaften, bei dem man sich fragen wird, was real ist.

Schlagzeuger Matt Mingus sagt: „Wir sind unglaublich begeistert, unser 11. Album, Pantheon, mit der Welt zu teilen. Wir haben unser Herz und unsere Seele in dieses Album gesteckt – es enthält all die charakteristischen Elemente, die unsere Fans erwarten, zusammen mit frischen Sounds und neuen Stilen, die Andrew als unseren neuen Sänger in den Vordergrund stellen. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Ritt, der Pantheon ist.“

Pantheon Tracklist:

1. Animal Surgery

2. Midnight At Mcguffy’s

3. The Robot With Human Hair: Rebirth

4. The Conqueror Worm

5. Trap Door

6. Strawberry’s Daughters

7. Space Cow Initiation Ritual (feat. George Clinton)

8. All The Way Down

9. A Shoulder To Cry On

10. The Peak Of Superstition

11. The Stickler

12. Yikes!

13. Descent To Chaos