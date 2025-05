Powerhill: veröffentlichen Titeltrack des kommenden Albums „Generation X“

Powerhill sorgen mit ihrem ‘Farm Metal’ Mixtape und der neuen Single Generation X als Titeltrack des kommenden Albums für einen mitreißenden 80er-Flashback und bringen den Rock ’n’ Roll Spirit vergangener Zeiten auf die Alm.

Mit ihrer zweiten Single Generation X geben Powerhill nach der vor wenigen Wochen erschienenen, viel beachteten Bandhymne einen weiteren astreinen Vorgeschmack auf ihr kommendes gleichnamiges Album. Dabei liefert die Schweizer Band nicht nur einen mitreißenden 80er-Flashback, sondern lässt auch das ku(h)ltige Maskottchen Clotilde kräftig mit feurigen Hufen stampfen. Powerhill wirbeln mit ihrem einzigartigen ‘Farm Metal’, der explosiv, mitreißend und voller Humor daherkommt, gehörig Staub in der Landidylle auf. Die Musiker aus Taverne haben ein augenzwinkerndes Genre geschaffen, das nun mit voller Kraft und gewürzt mit einer Prise Landluft auf die Fans losgelassen wird und die wilde Alpen-Prärie zum Beben bringt. Im von Leonardo Tranchino produzierten Musikvideo zur neuen Single wird die Scheune zur Showbühne. Clotilde wirbelt ihre Drumsticks, die Band feuert eine rockige Breitseite ab, und gemeinsam entfesseln sie ein Nostalgie-Spektakel, das rustikales Landleben und den rauen Charme abgewetzter Lederjacken in einer wilden Party vereint. Eingängiger Hardrock trifft auf eine lässige Bühnen-Performance, ganz im Stil der Generation, die mit Ghettoblaster, Stirnband und rebellischem Sound aufgewachsen ist, und der den Rock ’n’ Roll Spirit vergangener Tage auf die Alm bringt. Angeführt von Sängerin Veronica Torre und begleitet von donnernden Riffs und energiegeladenen Drums, gespielt von Clotilde, vereinen die Musiker kraftvolle Melodien mit einer gehörigen Portion Humor. Mit dem Debütalbum Generation X, das am 27.06.2025 über Dr. Music Records erscheint, beweist die Band um Gitarrist, Mastermind und Produzent Alberto ‘Cep’ Ceppi, dass Metal und Bauernhof-Charme eine überraschend explosive Mischung sein kann. Angetrieben von Luca ‘Chewbe’ Gentiles Bassgroove trommelte Schlagzeuglegende Jörg Michael (u. a. Stratovarius, Running Wild, Axel Rudi Pell) die zehn abwechslungsreichen Songs des Albums ein, das mit eingängigen Hymnen und humorvollen Akzenten begeistert und Powerhill dabei auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens zeigt. Aufgenommen und gemischt im Stairway Studio unter der Aufsicht von Stefano Scenini wurde Generation X von George Nerantzis (u. a. Gus G., Pain Of Salvation, Nightrage) gemastert. Dank des Grafikdesigners Thomas Ewerhard (u. a. Avantasia, Gotthard, Jon Oliva’s Pain) hat die wohl kultigste Kuh der Hardrock Szene ein visuell perfektes Brandzeichen verpasst bekommen. Clotilde steht mit ihrer umwerfenden Präsenz stolz im Mittelpunkt des Albumcovers und posiert in einer leuchtenden, von den 80er-Jahren inspirierten Szenerie mit Neon-Nostalgie, bereit, den nächsten Club zu rocken. Bis es aber im Sommer so weit ist und Clotilde das Nachtleben für sich entdeckt, stellen Powerhill zunächst ihre drei markanten Singles mit kunstvollen Artworks und kreativen Videos vor, die den ‘Farm Metal’-Spirit der Band perfekt zur Geltung bringen. Das Musikvideo zur zweiten Auskopplung Generation X ist ein rockiger Ritt durch die 80er-Jahre, mit einem charmanten Hauch Stallgeruch verfeinert, den man nicht so schnell vergisst:

Powerhill bringen mit ihren elektrisierenden Hardrock Riffs und den zehn mitreißenden Hymnen ihres Albums Generation X, in denen Alpenromantik auf harte Riffs treffen, frischen Wind in die Rock und Metal Szene. Die headbangende Clotilde gibt dabei mit ihrem brandneuen Facelifting sowie ihrer neuen Rocker-Kluft den Takt an. Neben der bereits veröffentlichten Bandhymne Powerhill folgt nun mit dem Titeltrack der zweite Song auf dem Mixtape für die lauteste ‘Farm Metal’ Party des Jahres.

Die Schweiz ist seit Langem die Heimat legendärer Rockbands wie Gotthard, Krokus und Killer, aber Powerhill beweisen, dass die Alpenrepublik in Sachen Hardrock noch mehr zu bieten hat. Ihre von headbangenden Bauern angeheizte, energiegeladene Live-Show macht jeden Auftritt zu einem unvergesslichen ‘Farm Metal’-Erlebnis, bei dem das ku(h)ltige Maskottchen Clotilde die Hauptrolle spielt und Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Mit Generation X und den dazugehörigen Singles sind Powerhill bereit, die Rockwelt im Sturm zu erobern und laden Fans zu einem Abenteuer auf dem Land ein, das Liebhaber von klassischem Hardrock und Heavy Metal gleichermaßen begeistern wird.

