Headbangers Barn: am 31.05.2025 in Roßbach/Baudenbach

Es geht wieder zurück in die Scheune. Zum dritten Mal findet nun das Headbangers Barn statt. Das kleine aber feine Ein-Tages-Metalfestival in Roßbach, Nähe Baudenbach in Mittelfranken ist am 31.05.2025 wieder das Ziel der Metalgemeinde aus nah und fern. Neben dem Gastgeber Eraser sind diesmal Dieversity, Sons Of Eternity und SkyEye mit von der Partie. Außer SkyEye, dem Heavy Metal Headliner aus Slowenien, der für sein energiegeladenes Programm bekannt ist, wird es familiärer als sonst, weil der Rest der Bands aus der näheren Umgebung kommt.

Dieversity mit ihrem Melodic-Deathrock sind rund um Würzburg angesiedelt und haben ihr aktuelles Album Age Of Ignorance mit im Gepäck. Sons Of Eternity ist der Zusammenschluss von bekannten Metalgrößen aus Franken, die seit 2020 ihren Siegeszug quer durch Deutschland feiern und mit ihrem Hardrockprogramm den Nerv der Zeit treffen. Über Eraser muss man eigentlich nichts mehr sagen – die Gastgeber aus Baudenbach stehen für Dubster Death Metal und sind gerade dabei, sich als Band neu zu orientieren.

Parkplätze gibt es genau neben der Eventscheune und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das Metal Mekka im idyllischen Roßbach gibt es zu fairen Preisen, getreu dem Motto der Veranstalter „Konzerte müssen bezahlbar bleiben“. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man kleine Undergroundevents wie das Headbangers Barn unterstützt und besucht, um sie aufrechtzuerhalten. Das fränkische Publikum ist auf jeden Fall dabei – und hoffentlich noch viele andere Besucher.