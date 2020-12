Dance Gavin Dance: kündigen Streaming-Event „Tree City Sessions Volume 2“ für den 19.12.2020 an

Dance Gavin Dance kündigen mit den Tree City Sessions Volume 2 ein Streaming-Event der besonderen Art an. So wird das Konzert am 19. Dezember in Kooperation mit Danny Wimmer Presents live von der Sacramento Tower Bridge übertragen, wofür eigens der Verkehr in der Heimatstadt des Quintetts umgeleitet wird. Die Setlist der Band wird von den Fans bestimmt, den offiziellen Trailer gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=WHyzneOIMJ8&feature=youtu.be

Sänger Tilian Pearson kommentiert: