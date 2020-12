Fireforce: veröffenticht das Video „Ram It“

Rage Of War ist der vierte echtmetallische Frontalangriff von Belgiens Kultband Fireforce! Das Quartett klingt tighter und punktgenauer. Power Metal in höchster Vollendung. Kraftvoll, hochenergisch und doch melodisch, mit einem Gespür für Details. Inhaltlich geht es nach wie vor um historische Geschehnisse, die auch auf unsere heutige Gesellschaft Auswirkungen haben. Schlachten voller Heldenmut, aber auch Verlust und Wahnsinn. Rage Of War ruft die Szene an die Waffen!

Und die sind heutzutage Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang! Das Produzententeam R.D. Liapakis von Mystic Prophecy und Bob Briessinck hat dem Werk einen fantastischen Punch verpasst.

Rage Of War ist somit vielleicht einer der ersten Pflichtkäufe für 2021. Jetzt gibt’s mit Ram It den ersten Videoclip zum Album. Der Song beschreibt die letzten Worte eine Piloten im Zweiten Weltkrieg bevor er einen feindlichen Bomber rammt: „Wir sehen uns in Valhalla!“

Hier könnt Ihr ihn in 4K-Qualität sehen:

Quelle: Rock Of Angels