Deicide: ‚From Unknown Heights You Shall Fall‘-Video enthüllt

Deicide haben die Veröffentlichung ihrer brachialen neuen Single From Unknown Heights You Shall Fall bekannt gegeben. Untermauert wird jene von einem emotional verstörenden und enorm grausamen Video. Der Track erscheint anlässlich der Veröffentlichung ihres gewaltigen neuen Albums Banished By Sin (RPM), das ab sofort erhältlich ist.

From Unknown Heights You Shall Fall repräsentiert Deicides nach wie vor teuflisch gute Mischung aus donnernden Riffs und explosivem Schlagzeugspiel, gekrönt von Glen Bentons energiegeladenem Gesang. Inhaltlich begibt der Track sich in das Gebiet religiöser Korruption, die letztendlich zum Kollaps führt – natürlich mit der Deicide-typischen Intensität.

Das dazugehörige Musikvideo zieht das Publikum mit seiner Finsternis wahrlich in seinen Bann. Von den Themen Selbstmord und Misserfolg geprägt, wird vor dessen Anschauung dringlich darauf hingewiesen, dass sein bedrückender Inhalt wahrlich nichts für zarte Gemüter ist.

Triggerwarnung:

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass das Video u.a. suizidale Handlungen zeigt, die auf manche/n Zuschauer/in verstörend wirken können.

Banished By Sin zeigt Deicide auf dem Weg in neue Sphären. Die zwölf voller Dunkelheit, Sünde und Korruption steckenden Songs bilden ein Werk, das ein signifikantes neues Kapitel ihrer Historie darstellt, in dem es nicht nur für neue, sondern auch langjährige Fans der Band viel zu entdecken gibt.

Banished By Sin ist endlich hier und bekräftigt abermals Deicides Erbe und ihren immensen Einfluss auf das Death-Metal-Genre. Das Album ist ein Beleg für ihre unbeirrte Leidenschaft für ihre Kunst und wartet mit einem Kollektiv an wilden, nicht minder unapologetisch-blasphemischen Tracks auf.

Deicide live:

18.05.2024 US Milwaukee – Milwaukee Metal Fest

19.05.2024 US Louisville, KY – Headliners Music Hall

27.07.2024 NL Steenwijk – Stonehenge Festival

02.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

05.08.2024 IT Lignano Sabbiadoro (UD) – Black Over Festival

07./08.08.2024 CZ Jaroměř – Brutal Assault

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

10.08.2024 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

15. – 18.08.2024 FR Carhaix-Plouguer – Motocultor Festival

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album Banished By Sin könnt ihr hier nachlesen: