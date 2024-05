5th Avenue am 08.05.2024 in der Itzehoer Lauschbar

Eventname: 5th Avenue Live 2024

Bands: 5th Avenue

Ort: Lauschbar, Itzehoe, Schleswig-Holstein

Datum: 08.05.2024

Kosten: VVK 15,00 €

Genre: Hardrock

Zuschauer: etwa 50

Link: https://5thavenue-hamburg.com/

Setliste:

1. Save The Day

2. Corrupted, Corroded

3. Machine Gun

4. Remedy

5. Gulls Of Aberdeen

6. Ocean

7. Barracuda

8. Nutbush City Limits

9. Luka

10. Civilized In Harmony

11. All The Leaves

12. Rough Affair

13. Easier Said Than Done

14. Destiny

15. Someday

16. Postman

17. Pet Sematary

18. Satellite

Zugabe:

19. Mrs. Strong

20. Insane

Auch wenn von der Besetzung der 1989 gegründeten 5th Avenue aus Hamburg nur noch zwei Mitglieder übrig sind, sind sie eine verlässliche Größe nach ihrer Reunion im Jahre 2012. Nach der Auflösung 1996 fanden sich Sänger Oliver Peters und Bassist Adrian Marx mit neuen Kollegen zusammen, um die Fahne der Hardrocker wieder zu hissen. Die Wacken Open Air Urgesteine, sie spielten auf den ersten vier Ausgaben 1990 bis 1993, wollen in diesem Jahr mit einem neuen Album wieder angreifen. Insgesamt waren sie achtmal zu Gast auf dem Open Air, das nur 17 Kilometer von der Lauschbar in Itzehoe entfernt ist.

Die Lauschbar ist eine kleine Location direkt in der Innenstadt von Itzehoe. Wir fragen uns, wie die Band auf der nur etwa 10 Quadratmeter großen Bühne Platz haben will. Die heutige Besetzung besteht aus den sechs Musikern und drei Backgroundsängerinnen. Unter ihnen befindet sich auch Franziska Brandt alias Francy B. aus Hohenlockstedt. Zuletzt war sie mit Songs von Boney M. in der Republik unterwegs.

Das heutige Konzert ist das erste der Truppe in diesem Jahr. Es bildet den Auftakt zu einem Dreierpack an diesem Wochenende. Neben den Feierlichkeiten zum Hamburger Hafengeburtstag gibt es noch ein Gastspiel in der Bückeburger SchraubBar.

Die kleine Location ist nicht ganz ausverkauft. Ich empfinde die Konzerte in der kleinen Bude immer als Wohnzimmerkonzert, denn der Konzertsaal der Bar ist kleiner als mein Wohnzimmer. Davon geht auch noch Platz für den Merchstand ab. Beim Soundcheck gibt es dann technische Probleme, sodass sich der Einlass und der Konzertbeginn verzögern. So wirklich stört sich da niemand dran. Als es dann endlich losgeht, steht die Band in drei Reihen gestaffelt auf der Bühne. Während das Keyboard und das Schlagzeug in den hinteren Ecken verschwinden, suchen sich die verbleibenden Mitglieder einen mehr oder minder angenehmen Platz.

Auf der Setliste steht ein bunter Reigen alter und neuer Songs. Die in zwei Tagen erscheinende Single Corrupted, Corroded steht gleich zum Beginn auf der Liste. Für die gut gelaunten Mädels steht ein Cover-Potpourri zur Verfügung. Hier ist das Tina Turner-Cover Nutbush City Limits der heimischen Francy B. auf den Leib geschneidert. Aber auch bei Hearts Barracuda und Suzanne Vegas Luka machen die Mädels eine gute Figur. Aber wir sind ja nicht hier, um alte Cover zu hören. So drehen sie auch bei ihren eigenen Stücken mächtig auf. Das bereits 2016 erschienene Album Last Greetings From The Petting Zoo spielt hier natürlich die Hauptrolle. Wir bekommen mit, dass am Ende des Jahres ein Nachfolger erscheinen soll. Dazu werden wir spätestens zum Jahresabschluss der Band im Hamburger Knust im November mehr berichten können. Satte zwei Stunden können wir die Songs der Band im rot-blauen Dauer-Bonbonlicht genießen, bevor dann knapp nach Mitternacht Schluss ist. Melodic-Hardrock-Kracher wie Rough Affair, Civilized In Harmony oder Destiny fehlen dabei natürlich nicht. Olivers Haare wehen ständig im Wind des Ventilators, der vor der Bühne installiert ist. Den anderen dürfte in dem kleinen Karree mächtig warm geworden sein.

Wir verabschieden uns kurz und knapp und freuen uns schon jetzt auf das Konzert im Hamburger Knust. Zwischendurch gehören sie natürlich auf Bühnen, die eine angemessene Größe haben.