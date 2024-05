Battlecreek: veröffentlichen animiertes Video zu „Granville’s Hammer“

Seit dem 11. April steht das neue Album der deutschen Thrasher Battlecreek Maze Of The Mind in den Läden. Mittlerweile haben die Burschen erfolgreich ihre zweiwöchige Europa Tour mit Angelus Apatrida absolviert und legen nun mit einem aufwändig animierten Video zum Song Granville’s Hammer noch mal anständig nach. Auf dem Track gibt sich niemand Geringeres als Gama Bomb Frontman Philly Byrne als Gastsänger die Ehre. Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung wurde das Video bereits beim Upload von YouTube mit einer Altersbeschränkung „ab 18“ versehen und dürfte daher in den meisten Fällen nur für eingeloggte User mit entsprechender Altersprüfung zu sehen sein. Der von Flosch Art gezeichnete und umgesetzte Clip ist allerdings jede Sekunde wert! Das Album Maze Of The Mind findet ihr im gut sortierten Handel, bei der Band und im MDD-Shop. Check it out!

Links:

https://www.facebook.com/BattlecreekThrash

https://www.instagram.com/battlecreek_thrash/

https://battlecreek.bandcamp.com/

„Flinke Gitarrenläufe, donnernde Drums, Bay Area Gesang und eine fette Produktion sowie ein Songwriting, was gleichbleibend gut ist, bilden schon eine Einheit, die jedem Thrasher ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Michael E. Hier kommt ihr zu seinem Review: