Kris Barras Band: veröffentlichen neues Video zu „With You“

Das Performance-Video enthält Live-Clips und Aufnahmen hinter den Kulissen, die auf der kürzlichen UK-Tour zum neuen Album Halo Effect entstanden sind, und zeigt eine Reihe von britischen Independent-Locations, darunter The Garage in Glasgow, Torquay’s The Foundry, Southampton’s Engine Rooms, KK’s in Wolverhampton und andere.

Letzte Woche kündigte die Kris Barras Band ihre Pläne an, zur Rettung des unabhängigen Veranstaltungsortes The Booking Hall in Dover beizutragen, indem sie dort im Juni ein einmaliges Konzert spielen, um die Besucherzahlen zu erhöhen und auf die Notlage des Veranstaltungsortes aufmerksam zu machen. Das traditionelle Veranstaltungshaus ist von der endgültigen Schließung bedroht und sammelt nun mit Unterstützung des Music Venue Trust Spenden für den Kauf des Grundstücks.

Die Kris Barras Band kündigte eine Reihe von Headline-Terminen im November/Dezember an, wobei sie sich bewusst etwas mehr abseits der bekannten Location-Pfade bewegen will.

Wed 6th Nov – Brighton The Arches

Thu 7th Nov – Bury St Edmunds The Apex

Sat 9th Nov – Leicester O2 Academy

Sun 10th Nov – Oxford O2 Academy

Wed 27th Nov – Chester Live Rooms

Fri 29th Nov – Holmfirth Picturedome

Sat 30th Nov – Lincoln Drill Hall

Sun 1st Dec – Exeter Phoenix

Nach der Headline-Show in der The Booking Hall in Dover im nächsten Monat geht es für die Kris Barras Band für zwei Termine mit Wolfgang Van Halens Mammoth WVH in die Niederlande, wo sie am 30. Juni in Nijmegen und am 1. Juli in Weert auftreten werden, und für den Sommer sind verschiedene Festivals geplant.

Als ehemaliger langjähriger Muay Thai- und MMA-Profikämpfer verdankt Kris Barras seinen Fans die Entstehung von Halo Effect, das auf dem Höhepunkt der Publikumsresonanz geschrieben wurde, die die Band auf ihrer UK-Tour 2023 erlebte.

„Halo Effect enthält immer noch die Essenz dessen, was die Kris Barras Band ausmacht: große Riffs und noch größere Refrains“, sagt Kris abschließend. „Es ist nur so, dass wir dieses Mal alles auf 11 aufgedreht und aufgepeppt haben!“

Die Kris Barras Band besteht aus Frontmann Kris Barras, Josiah J. Manning an der Gitarre, Billy Hammett am Schlagzeug und dem jüngsten Mitglied Frazer Kerslake am Bass.