Kris Barras Band: veröffentlichen neue Single/Video „Savages“

Kris Barras Band, eine der aufregendsten Bands aus UK des modernen Hard Rock der letzten Jahre, veröffentlicht am 12. April 2024 ihr neues Album Halo Effect über Earache Records.

Nun hat die Band ihre neueste Single, den Ohrwurm Savages veröffentlicht, und das dazugehörige offizielle Video.

Frontmann Kris Barras erklärt: „Savages ist für uns definitiv einer der ungewöhnlicheren Tracks auf dem Album. Wir wollten die Grenzen dessen, was wir bisher gemacht haben, erweitern, vor allem in Bezug auf die Produktion, und dieser Track ist ein perfektes Beispiel dafür. Er verbindet elektronische Elemente mit den üblichen großen KBB-Riffs und dem mitsingbaren Refrain und ist einer meiner Favoriten des neuen Albums geworden.

Es geht darum, sich gegen die Mächte der Welt zu wehren, sei es in der Politik oder am Arbeitsplatz, und den Standpunkt einzunehmen, dass sie uns für nichts anderes als „Wilde“ halten, also werden wir es akzeptieren und entsprechend handeln! Diesen Song haben Josiah J. Manning und ich gemeinsam mit ein paar meiner amerikanischen Songwriter-Freunde, Blair Daly und Zac Maloy, geschrieben. Es ist immer toll, mit diesen Jungs zu arbeiten.

Ich habe bei dem Video selbst Regie geführt und es geschnitten, wobei mein guter Freund und langjähriger Kollege Tommy Rowe die Kameraführung übernommen hat. Nachdem wir einige solide Performance-Videos veröffentlicht hatten, wollten wir bei diesem Video wirklich etwas anderes machen, etwas Filmischeres und mit einer durchgängigen Erzählung. Wir wollten eine Mischung aus Stranger Things und Quentin Tarantino, was den Look und die Handlung angeht… die alternative Welt ist an das Upside Down in Stranger Things angelehnt. Die Schauspielerin Kiara Leigh hat die Rolle absolut perfekt gespielt. Es waren ein paar intensive Drehtage, an denen wir mit vielen Problemen zu kämpfen hatten, darunter ein kaputter Generator und schlechtes Wetter!“

Indem sie den härteren Sound ihres letzten Albums Death Valley Paradise verstärken, liefert Halo Effect knallharte Riffs, mitreißende Refrains und zündende technische Soli. Einen ersten Vorgeschmack auf Halo Effect bekamen die Fans im vergangenen Jahr mit der Leadsingle Unbreakable, bevor die Band 2024 mit Hourglass richtig durchstartete. Mit Landslide (Piano Version) aus der Indie-Store-Edition der CD, liefteren sie einen völlig unerwarteten Song, der am Klavier gespielt wird!

Halo Effect kann unter earache.com/krisbarrasband vorbestellt werden, einschließlich farbigem Vinyl (mit einer signierten White & Black Splatter Edition), signierter CD, Kassette und auf den digitalen Plattformen.

Kris Barras Band live:

Sat 6th Apr – Torquay, The Foundry

Fri 12th Apr – Southampton, Engine Rooms

Sat 13th Apr – Wolverhampton, KK’S Steel Mill

Sun 14th Apr – Manchester, Academy

Wed 17th Apr – Glasgow, The Garage

Thu 18th Apr – Newcastle, Boiler Shop

Fri 19th Apr – Nottingham, Rock City

Sat 20th Apr – London, Islington Assembly Hall

Die Kris Barras Band ist auch Headliner im historischen Chepstow Castle am 15. August 2024, mit Unterstützung von Stone Broken, The Hot Damn! und Dan Byrne.

Als ehemaliger langjähriger Muay Thai- und MMA-Profikämpfer verdankt Kris Barras seinen Fans die Entstehung von Halo Effect, das auf dem Höhepunkt der Publikumsresonanz geschrieben wurde, die die Band auf ihrer UK-Tour 2023 erlebte.

„HaloEffect enthält immer noch die Essenz dessen, was die Kris Barras Band ausmacht: große Riffs und noch größere Refrains“, schließt Kris. „Es ist nur so, dass wir dieses Mal alles auf 11 aufgedreht und aufgepeppt haben!“