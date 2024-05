Kryptos: stellen neue Video-Single „Electrify“ aus kommendem Album „Decimator“ online

Am 5. Juli 2024 veröffentlicht die indische Heavy Metal Band Kryptos mit Decimator ihr brandneues Studioalbum über AFM Records. Album Vorbestellungen sind hier möglich https://kryptos.bfan.link/decimator, ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Electrify seht ihr ab sofort weiter unten!

Auf Decimator kombiniert die Band knallharte Riffs, powervolle Vocals und Songwriting-Qualitäten, die den Metal-Sound der 80er-Jahre in die Moderne manövrieren. Fans von Judas Priest, Iron Maiden, Accept und Kreator sollten hier voll auf ihre Kosten kommen! Um euch im Zuge der kommenden Album Veröffentlichung auch live ordentlich einzuheizen, haben Kryptos jede Menge Shows für 2024 angekündigt, darunter ihre erste Headliner Tournee in Down Under! Alle kommenden Termine von Kryptos findet ihr weiter unten!

Zu ihrer neuen Single empfiehlt die Band: „Spürt die Kraft der 80er durch eure Adern strömen, mit der neuen Kryptos-Single Electrify aus unserem kommenden Album Decimator!“

Kryptos, die sich 1998 in Bangalore gründeten, gelten seit langem als eine der Speerspitzen der indischen Heavy Metal-Bewegung. Mit sechs gefeierten Alben im Gepäck haben sie sich inzwischen mit einigen der größten Namen des Metals die Bühnen geteilt, darunter Iron Maiden, Testament, Kreator, Exodus und viele mehr.

Die Band veröffentlichte 2004 ihr Debütalbum Spiral Ascent und 2008 The Ark Of Gemini, bevor sie 2010 als erste indische Heavy Metal-Band auf Europatournee ging. Nachdem Kryptos 2012 bei AFM Records unterschrieben, veröffentlichten sie vier weitere Erfolgsalben, sind ein gern gesehener Liveact auf dem Wacken Open Air, und spielten erste, umfangreiche Headliner Tourneen einschließlich zahlreicher, ausverkaufter Shows in Skandinavien und Zentraleuropa.

Mit dem Momentum fest auf ihrer Seite, versprechen Kryptos im Jahr 2024 mit der Veröffentlichung ihres siebten Albums Decimator erneut so richtig Gas zu geben. Bei anstehenden Europaterminen werden sie die Bühnen von Schweden über Polen bis Deutschland und überall dazwischen zum Beben bringen. Und, zum allerersten Mal, folgt im Herbst eine Headliner-Tour durch Australien, die ihren Ruf als Live-Act, an dem man als Metal Fan nicht vorbeikommt, festigen wird. Macht euch bereit für einen Metal-Sturm!

Kryptos-Frontmann Nolan Lewis ist überzeugt: „Decimator ist ohne Frage unsere bisher beste Platte. Wir haben unser Songwriting auf den Punkt gebracht und das Album explodiert geradezu vor purer Heavy Metal-Power und -Attitüde. Sobald es in eurer Stereoanlage läuft, werdet ihr die Fäuste heben wollen, zu den Riffs Luftgitarre spielen und die Soli summen. Die perfekte Kombination aus klassischem 80er-Jahre-Metal und einem bissigen Thrash-Gefühl!“

Decimator Tracklist:

01. Sirens Of Steel

02. Fall To The Spectre’s Gaze

03. Turn Up The Heat

04. Electrify

05. Solaris

06. Decimator

07. In The Shadow Of The Blade

08. Pathfinder

09. We Are The Night

Kryptos live:

Electrify Europe 2024

08.05 | DE | Monheim am Rhein | Sojus 7

10.05 | BE | Oostende | Huginns Awakening Fest

11.05 | PL | Goleniów | Goleniów Metal MayDay 3

12.05 | DE | Selb | Rockclub Nordbayern

13.05 | CZ | Prague | Vagon Klub

14.05 | DE | Berlin | Reset Club

16.05 | SE | Helsingborg | Flat Cap

17.05 | SE | Jönköping | Klubb Dissonans

18.05 | DK | Agger | Heavy Agger Fest

Australian Tour 2024

31.10 | AUS | Brisbane | Stranded Bar

01/11 | AUS | Sydney | Marrickville Bowling Club

02/11 | AUS | Newcastle | Hamilton Station Hotel

03/11 | AUS | Geelong | Medusa

04/11 | AUS | Melbourne | The Gasometer Hotel

07/11 | AUS | Canberra | The Baso

Alle Live Updates & Tickets: https://www.bandsintown.com/a/126074-kryptos

Kryptos sind:

Nolan Lewis – Vocals, Gitarre

Rohit Chaturvedi – Gitarre

Vijit Singh – Drums

