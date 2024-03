Kryptos: veröffentlichen „Turn Up The Heat“ Videosingle vom kommenden, neuen Album „Decimator“

Am 5. Juli 2024 veröffentlicht die indische Heavy Metal Band Kryptos mit Decimator ihr brandneues Studioalbum über AFM Records. Ein Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Turn Up The Heat feierte gestern Premiere!

Auf Decimator kombiniert die Band knallharte Riffs, powervolle Vocals und Songwriting-Qualitäten, die den Metal-Sound der 80er-Jahre in die Moderne manövrieren. Fans von Judas Priest, Iron Maiden, Accept und Kreator sollten hier voll auf ihre Kosten kommen! Um euch im Zuge der kommenden Album Veröffentlichung auch live ordentlich einzuheizen, haben Kryptos jede Menge Shows für 2024 angekündigt, darunter ihre erste Headliner Tournee in Down Under! Alle kommenden Termine der Band findet ihr weiter unten!

Über ihre neue Single sagt Kryptos-Frontmann Nolan Lewis: „Bei Turn Up The Heat geht es darum, mit seinen Kumpels durch die Stadt zu ziehen, ‚kicking ass and taking names!‘ Keine Regeln, keine Hemmungen – einfach rausgehen und wild werden!!!“

Wenn Metal-Hymnen wie Balls To The Wall und You’ve Got Another Thing Comin‘ dein Blut in Wallung bringen, dann mach dich besser für Turn Up The Heat bereit!“

Kryptos live:

Electrify Europe 2024

05.04 | DE | Weinheim | Cafe Central

06.04 | DE | Oberursel | Taunus Metal Festival

07.04 | DE | Freiburg | Crash

10.04 | DE | Düsseldorf | Pitcher

11.04 | DE | Stuttgart | Schwarzer Keiler

12.04 | DE | Cham | L.A. Live Style Cafe

13.04 | NL | Eindhoven | Welcome To Hell

08.05 | DE | Monheim am Rhein | Sojus 7

10.05 | BE | Oostende | Huginns Awakening Fest

11.05 | PL | Goleniów | Goleniów Metal MayDay 3

12.05 | DE | Selb | Rockclub Nordbayern

13.05 | CZ | Prague | Vagon Klub

14.05 | DE | Berlin | Reset Club

16.05 | SE | Helsingborg | Flat Cap

17.05 | SE | Jönköping | Klubb Dissonans

18.05 | DK | Agger | Heavy Agger Fest

Australian Tour 2024

31.10 | AUS | Brisbane | Stranded Bar

01/11 | AUS | Sydney | Marrickville Bowling Club

02/11 | AUS | Newcastle | Hamilton Station Hotel

03/11 | AUS | Geelong | Medusa

04/11 | AUS | Melbourne | The Gasometer Hotel

07/11 | AUS | Canberra | The Baso

Alle Live Updates & Tickets: https://www.bandsintown.com/a/126074-kryptos

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: