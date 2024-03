Moon Shot: veröffentlichen erstes Track-by-Track Video

Moon Shot! Das ist echter Rock ’n‘ Roll des 21. Jahrhunderts. Ehrliche Rockmusik, die von Herzen kommt und die das Quartett wunderbar verkörpert und widerspiegelt! Die Jungs sind keine Anfänger – sie haben mit den Bands Children Of Bodom, Disco Ensemble und Lapko bereits eine beachtliche Karriere hingelegt, die einen Menschen definieren kann.

Die ersten drei Singles der Finnen (Yes!, Shadow Boxer und Blackened Spiral) sorgten in vielen Ländern der Welt für Furore: Als vielerorts noch unbekannte Band schafften es die Songs auf die täglichen Playlists der großen Radiosender und damit in die Radiocharts. Moon Shot haben etwas geschafft, was nicht einmal renommierte Bands schaffen: Drei Songs vom selben Album werden gleichzeitig im Radio gespielt. Unglaublich

Nun präsentiert die Band nun den ersten Teil ihrer Track-by-Track Dokumentation The Stories Behind The Songs. In diesem Clip gibt es Hintergrundinfos zu den Songs Lifer Is A Killer, Blackened Spiral, The Power und Arms Around Me.

Shows 2024:

11.05.2024 FI, Helsinki Tavastia

25.05.2024 FI, Ulvila Automaatio Areena

21.06.2024 FI, Tampere Valtteri Festival

02.08.2024 FI, Helsinki Allas Live

03.08.2024 FI, Heinola Multamäkifest

10.08.2024 DE, Königstein Rock auf der Burg

15.08.2024 DE, Dinkelsbühl Summer Breeze

14.09.2024 DE, Altengronau Sinners Rock

Much more to be announced soon!

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Guitars

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Vocals

Mikko Hakila – Drums

Moon Shot online:

Facebook

Instagram

Website