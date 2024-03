Moon Shot: vierte digitale Single & Musikvideo veröffentlicht

Moon Shot! Das ist echter Rock’n’Roll des 21. Jahrhunderts. Ehrliche Rockmusik, die von Herzen kommt und die das Quartett wunderbar verkörpert und widerspiegelt! Die Jungs sind keine Anfänger – sie haben mit den Bands Children Of Bodom, Disco Ensemble und Lapko bereits eine beachtliche Karriere hingelegt, die einen Menschen definieren kann.

Die ersten drei Singles der Finnen (Yes!, Shadow Boxer und Blackened Spiral) sorgten in vielen Ländern der Welt für Furore: Als vielerorts noch unbekannte Band schafften es die Songs auf die täglichen Playlists der großen Radiosender und damit in die Radiocharts. Moon Shot haben etwas geschafft, was nicht einmal renommierte Bands schaffen: drei Songs vom selben Album werden gleichzeitig im Radio gespielt. Unglaublich

Heute präsentiert die Band die vierte Single aus ihrem kommenden Album The Power, das am 26. April 2024 über Reaper Entertainment erscheinen wird. Dabei handelt es sich um den Titelsong des Albums. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das atemberaubende neue Video wurde wieder einmal von Regisseur Sami Joensuu gedreht.

Ihr könnt es euch hier ansehen:

„The Power ist ein Song über den Schein über uns. Es ist ein positiv aggressiver Song, unterstrichen von einem tollen Drumbeat und einer grandiosen Basslinie“, kommentiert Sänger und Texter Ville Malja und fügt hinzu: „Textlich zeichnet The Power ein dramatisches Bild von einem Moment, in dem alles passieren könnte. Er erzählt von Momenten, die wir nicht kontrollieren können, egal wie sehr wir uns anstrengen oder wie clever wir zu sein glauben. Am Ende sind wir nichts weiter als eine Gruppe von Zellen, die in der Dunkelheit schweben, gesegnet mit der Fähigkeit zu lieben. “Revolution happens in the space between the breaths / This is the moment of power / If you want it / Then you got it”

„Als ich die Strophe und den Refrain von The Power schrieb und den ersten Entwurf von Villes Gesang dazu hörte, wusste ich, dass dies ein zentraler Song des Albums werden würde. Die Strophe ist eine Hommage an meine elektronischen Punk-Wurzeln. Das Gitarrensolo war auch eine lustige Reise in experimentelle Klänge und unkonventionelles Gitarrenspiel“, sagt Chefkomponist, Gitarrist und Produzent Jussi Ylikoski. „The Power hat die Elektrizität und den Punch, um die Grenzen zwischen den Musikgenres zu sprengen. Es ist eine würzige und modern gewürzte Suppe des Rock’n’Roll.“

The Power Tracklist:

1. Life Is A Killer

2. Blackened Spiral

3. The Power

4. Arms Around Me

5. Shadow Boxer

6. Yes!

7. Ride Faster

8. Stars Are Holes

9. Supercharged Love

10. Deep Hood

11. 1800 Nights

Die erste Single aus dem Album wurde im September 2023 veröffentlicht. Yes! ist seither in den Playlists der Radiosender zu finden und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die zweite Single Shadow Boxer, die seit November 2023 erhältlich ist, eifert ihrem Vorgänger eindrucksvoll nach und hat sich zu einem echten Radiohit entwickelt.

Shows 2024:

11.05.2024 FI, Helsinki Tavastia

25.05.2024 FI, Ulvila Automaatio Areena

21.06.2024 FI, Tampere Valtteri Festival

02.08.2024 FI, Helsinki Allas Live

03.08.2024 FI, Heinola Multamäkifest

10.08.2024 DE, Königstein Rock auf der Burg

15.08.2024 DE, Dinkelsbühl Summer Breeze

14.09.2024 DE, Altengronau Sinners Rock

Much more to be announced soon!

Moon Shot Line-Up:

Jussi Ylikoski – Guitars

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Vocals

Mikko Hakila – Drums

Moon Shot online:

