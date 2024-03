Before The Dawn – Archaic Flame (EP)

Im Sommer des vergangenen Jahres erwachten Before The Dawn aus ihrem circa elf Jahre anhaltenden Winterschlaf. Die Band um Mastermind Tuomas Saukkonen hat mit Paavo Laapotti einen neuen Menschen am Mikrofon. Saukkonen selbst übernimmt den Platz hinter den Kesseln. Das kurze Intermezzo umfasst vier Tracks, die am 08.03.2024 über Napalm Records veröffentlicht wurden. Keine neun Monate nach dem Release von Stormbringers gibt es eine EP mit Namen Archaic Flame. Das Artwork, das darf man hier feststellen, passt wunderbar in die Diskografie der Finnen und nimmt geschickt zwischen den anderen schicken Album-Covern Platz. Knappe 15 Minuten Musik sind hier zu finden, darunter ein Cover von Bryan Adams und eine Live-Version von Dying Sun. Die letztgenannte Nummer stammt vom 2008er Longplayer Soundscape Of Silence. Bleiben mit Archaic Flame und Chaos Sequence nur zwei Tracks, die Saukkonen und Co. ihren Fans wirklich an neuem Material kredenzt.

Die beiden neuen Kompositionen knüpfen an die Veröffentlichung von Stormbringers an. Die Saiten kreischen, Saukkonen erledigt seinen Job an den Drums, Paavo Laapottis gutturaler Gesang wechselt sich mit den klaren Stimmen im Background ab. Der Refrain von Archaic Flame erzeugt die typische finnische Melancholie und könnte so auch von Insomnium stammen. Das Cover von Bryan Adams ist deplatziert und passt weder von der Melodie noch von der Umsetzung zu Before The Dawn. Was soll der durchgängige Klargesang? Dagegen ist die Live-Version von Dying Sun bockstark und zeigt, welches Live-Potenzial in Before The Dawn steckt. Als Vorbote der kommenden Schandtaten eignet sich die Archaic Flame (EP) allemal und darf in einer Sammlung eines Before The Dawn Fans nicht fehlen. Für Melodic Death Metal im Allgemeinen eine gute Möglichkeit, die Skandinavier anzutesten.

