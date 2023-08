Moon Shot: unterschreiben Plattenvertrag bei Reaper Entertainment

Vergesst die altmodische Vorstellung einer herkömmlichen Rockband und taucht ein in die Welt von Moon Shot: Zeitlose Musik, die genau in die Zeit passt, in der wir leben – ehrliche, rockige und große Melodien zu tiefgehenden Themen. Für das süddeutsche Unternehmen Reaper Entertainment war es nur folgerichtig, sich um die nordische Band zu bemühen. Mit Erfolg. Das finnische „Allstar-Quartett“ hat jetzt einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet.

Gitarrist (und musikalisches Mastermind) Jussi Ylikoski kommentiert:

„Das ist ein großer Schritt für Moon Shot. Die Leute, die hinter Reaper stehen, haben uns wiederholt durch ihre absolute Leidenschaft überzeugt und bereits mannigfaltig ihre Fähigkeit bewiesen, Bands aufzubauen und auf ein neues Niveau zu heben. Ich bin total begeistert von dieser Zusammenarbeit! Let’s do this!“

Bassist Henkka Seppälä fügt hinzu:

„Die Pandemie war für alle Musiker wirtschaftlich natürlich hart, aber auf der anderen Seite gab sie uns auch Zeit, mit der Arbeit an den Songs für das zweite Album zu beginnen. Herausgekommen ist ein solch starkes Produkt, dass es mir alleine beim Gedanken daran immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht treibt. Und – als mein alter Freund Flori (nunmehr Chef von Reaper Entertainment) auf mich zukam und sagte: ‚Wie wäre es, mit uns zu arbeiten?` war ich zunächst überrascht. Aber sehr schnell bemerkte ich, wie leidenschaftlich das ganze Team von Reaper unsere Musik sezierte und immer ekstatischer wurde dabei. Floris hartnäckiges Nachfragen machte nun soviel Sinn. Ich bin sehr happy! Let’s go already!“

Flori Milz (Gründer und Geschäftsführer Reaper Entertainment) kommentiert:

„Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal von Moon Shot hörte, habe ich Henkka sofort meine Hilfe angeboten. Seitdem verfolgte ich die Band und beobachtete neugierig, wie sie sich entwickelten. Als Henkka mir dann vor ein paar Monaten früh die neuen Songs schickte, war ich erst etwas überrascht – aber ich war froh über sein Vertrauen. Und: ich war total begeistert von dem, was ich hörte, habe es direkt an meine Mitstreiter weitergeleitet, die ebenfalls total begeistert waren. Wir sind sehr froh, dass die Band nun bei uns unterschrieben hat. Es ist nicht die typische Reaper-Band, weil es kein METAL ist – aber trotzdem Musik mit Herz und Seele – und dafür stehen wir.“

Mehr über Moon Shot:

So wie die Welt den Wahnsinn über uns ausschüttet, kann uns kein zwanzigjähriger Rockstar mit einer altmodischen Hotelzimmerzerstörung vor Sonnenaufgang noch schocken. Wir brauchen neue Wege, um uns von der verrückten Welt zu befreien, denn die alten Klischees sind nicht mehr relevant. Für Moon Shot war von Anfang an klar, dass sie sich von der Musik mitreißen lassen. Anstelle des „fly high and burn Icarus“-artigen Lebensstils (den sie auch aus ihrer Vergangenheit kennen), gehen sie mit gesundem Menschenverstand an die Sache heran und schreiben den Rock’n’Roll-Traum in etwas Dauerhaftes um. Mit Melodien, die einen befreien.

Wo man früher posierte, geht es jetzt darum, seine Verbrennungen, Wunden und Zerbrechlichkeit zu zeigen. Ehrlich sein! Und dabei auch noch Spaß zu haben und berührende Power-Songs mit Melodien zu machen, die groß genug sind, um Brücken zwischen Planeten, Nationen, Ex-Geliebten oder entfremdeten Familienmitgliedern zu bauen.

Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie Moon Shot eigentlich an diesen Ort gekommen sind, der sich JETZT nennt. Wie jeder Moon Shot ist er ein Traum, bevor er Wirklichkeit wird. Das gilt für die Mondlandung, für so ziemlich jede Rockband, die jemals von einem pickeligen Teenager gegründet wurde (und galt auch für die ehemaligen Bands der vier Finnen – Children Of Bodom, Disco Ensemble und Lapko), für die größte Briefmarkensammlung der Welt oder für die Renovierung des eigenen Hauses. Was auch immer deine Träume antreibt. Immer gilt: erst die Phantasie, dann die Tat.

Im Fall von Moon Shot, deren Debüt Confession uns im Oktober 2021 in den kollektiven Bauch traf, war dieser Traum einer ersten Karriere in Bands, mit denen sie dereinst zu gestandenen Musikern reiften. Keiner wusste bis dahin, was es mit einem jungen Menschen veranstaltet, wenn man Musik unter die Leute bringt, die einem die Socken wegbrennen, und mit einem Publikum bei seinen eigenen Konzerten interagiert… Und so fanden sich diese besagten vier Männer, die sich zu dem zusammentaten, was sie – in anderer Konstellation – bereits jahrzehntelang gemacht hatten… um zu musizieren und wie wilde, unaufhaltsame Karnickel zu touren…

Nun… Spoiler-Alarm… es hat zu einem sehr wohligen, äußerst vielversprechenden Ergebnis geführt… so viel darf bereits verraten werden.

Und – auch das ist wahr: Ideen und alles, was dazugehört, zirkulierten in atemberaubendem Tempo – wie eine (Mond-)Landung auf einem Planeten voller neuer Sounds, die uns nun diese Fassung grundehrlichen Rock’n’Rolls des 21. Jahrhunderts vorstellt. Wo die Band auch aufläuft, ihr schlägt überall wärmste Begeisterung entgegen – und natürlich darf dieser Zuspruch ewig andauern!

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Gitarren

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Gesang

Mikko Hakila – Schlagzeug

