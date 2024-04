Moon Shot: neues Video online / weitere Tourdaten veröffentlicht

Vergesst die altmodische Vorstellung von einer Rockband und taucht ein in die Welt von Moon Shot, wo Einsicht und Erfahrung das jugendliche Chaos ersetzen und daraus großartiger Rock ’n‘ Roll entsteht. Das ist zeitlose Musik, die genau in die Zeit passt, in der wir leben.

Seit September präsentieren uns die Finnen alle paar Wochen neue Hitsingles, die in vielen Ländern der Welt die Airplay-Charts im Sturm erobern. In Deutschland ist die Band seit über einem halben Jahr ununterbrochen im Radio zu hören und war mit dem Song Blackened Spiral zuletzt drei Wochen am Stück auf Platz 3 der Rockradio-Charts.

Aber auch Yes!, Shadow Boxer und der Titeltrack The Power erfreuten sich stetig wachsender Beliebtheit. Nicht nur, dass sie in vielen Ländern der Welt zu einer Radioband geworden sind, auch in ihrer Heimat wird die Band für ihre Musik gefeiert und schaffte es auf das Titelblatt der aktuellen Ausgabe des legendären Soundi-Magazins.

Heute hat das Warten endlich ein Ende und die Band veröffentlicht ihr zweites Studioalbum. The Power ist ab sofort auf CD & Vinyl erhältlich und kann auf allen großen Streaming-Plattformen gestreamt werden.

„The Power ist ein Sprung in die dunkle, von den Nordlichtern erleuchtete Nacht. Man kann mit dieser Platte rennen, weinen und feiern und ich liebe sie aufrichtig. Es ist ein positives Album über herausfordernde und dunkle Momente, die sich am Ende als gut und am schönsten herausstellen. Es ist ein Album über das Besiegen von Dämonen und den Kampf gegen Normen“, kommentiert Sänger und Texter Ville Malja und fügt hinzu: „Das Cover des Albums ist ein Statement. In Zeiten wie diesen wollen wir daran erinnern, dass wir es sind, die etwas verändern können. Anstatt mit dem Finger zu winken, kann man zuhören, nachdenken und dann handeln. Wir sind gemeinsam hier, und indem wir uns an den Händen halten, schaffen wir die Kette, die die ganze Macht hat. Die Macht des Dialogs ist die Macht der Veränderung.“

„Die Produktion von The Power war eine epische Reise. Mit diesem Album habe ich das Gefühl, dass ich die tiefste und intensivste kreative Arbeit meines bisherigen Lebens geleistet habe. 24 Monate kompromissloses Songwriting, Produzieren, Spielen, Mischen und Basteln“, sagt Chefkomponist, Gitarrist und Produzent Jussi Ylikoski. „Und jetzt bin ich sehr stolz darauf, euch dieses tiefgründige Stück Rock ’n‘ Roll zu präsentieren: The Power.“

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, präsentiert die Band das Musikvideo zum Song Arms Around Me. Das atemberaubende Video wurde wieder einmal von Regisseur Sami Joensuu erstellt.

„Arms Around Me ist eine wahre Geschichte darüber, was es heißt, in einer alkoholkranken Familie aufzuwachsen. Er beschreibt die gemischten Gefühle von tiefer Liebe und gedämpfter Wut und wie diese gegensätzlichen Gefühle miteinander verschmelzen können“, kommentiert Ville und fügt hinzu: „Dieser Song ist ein Vorschlaghammer. Dieser Song ist ein Menschenschleifer.“

Jussi fügt hinzu: „Ich bin begeistert, dass ich in der Lage war, einen so klaren und unverwechselbaren Powerballaden-Rocksong zu schreiben. Die Parts sind an sich schon sehr stark, also war es sinnvoll, sie einfach und unverändert zu halten. Arms Around Me ist groß und voll, atmet aber mit Leichtigkeit und kommt einem auf vielen Ebenen sehr nahe.“

Shows 2024:

11.05.2024 Helsinki Tavastia

25.05.2024 Ulvila Automaatio Areena

21.06.2024 Tampere Valtteri Festival

12.07.2024 Joensuu Ilosaarirock

02.08.2024 Helsinki Allas Live

03.08.2024 Heinola Multamäkifest

10.08.2024 Königstein Rock Auf Der Burg

11.08.2024 Siegenburg Doiboch Open Air

15.08.2024 Dinkelsbühl Summer Breeze

17.08.2024 Plaidt Pellenzer Open Air

06.09.2024 Turku Utopia

07.09.2024 Harjavalta Harjavalta Live

13.09.2024 Viersen Rockschicht

14.09.2024 Altengronau Sinner Rock

15.09.2024 Augsburg Spectrum

As Special Guest of The New Roses:

06.11.2024 Stuttgart, Im Wizemann

07.11.2024 Bochum, Zeche

08.11.2024 Hannover, Musikzentrum

09.11.2024 Leipzig, Hellraiser

14.11.2024 Köln, Kantine

15.11.2024 Jena, F-Haus

16.11.2024 Nürnberg, Hirsch

21.11.2024 Prague, Club Storm

22.11.2024 Berlin, Hole44

23.11.2024 Hamburg, Fabrik

28.11.2024 Wien, Szene

29.11.2024 Wörgl, Komma

30.11.2024 München, Backstage

14.12.2024 Wiesbaden, Schlachthof

Zum Titeltrack des Albums und weiteren Infos kommt ihr hier: