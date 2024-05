1349: entfesseln einen Black Metal-Ansturm auf „Ash Of Ages“

In der großen Tradition des Black Metal kehren 1349 mit der brennenden Single Ash Of Ages zurück und ebnen damit den Weg für ihre mit Spannung erwartete Nordamerika-Tournee im Mai dieses Jahres. Ash Of Ages erinnert an die düsteren Wurzeln des Black Metals und steigen aus den Tiefen der Band auf, um die Erde mit seiner Präsenz zu versengen.

Seit ihrem Aufstieg aus dem Reich von Alvheim im Jahr 1997 sind 1349 die unerbittliche Kraft des norwegischen Black Metal. Ihre Reise durch die Jahre war unerbittlich, ein endloses Streben, ihr dunkles Handwerk zu verfeinern. Mit jeder Veröffentlichung haben sie sich tiefer in die Annalen des Genres eingegraben, und Ash Of Ages ist nichts weniger als eine Fortsetzung dieses furiosen Vermächtnisses.

Hört euch die neue Single Ash Of Ages hier an:

Ash Of Ages ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten erhältlich!

Ihr könnt Ash Of Ages auf 12″ Vinyl hier vorbestellen!

Die norwegischen Black Metal-Titanen werden im Mai dieses Jahres einen gewaltigen Sturm über Ostkanada und die USA entfachen, der mit einem donnernden Grollen beim Dark Lord Day Festival in Munster, IN, beginnt.

Mit dabei sind die rätselhaften kanadischen Okkultisten Spectral Wound, die grausamen Antichrist Siege Machine aus Richmond und die fesselnden Spirit Possession aus Oregon.

1349 werden die neue Single auf 12″-Vinyl mitbringen – glückliche Seelen, die an einem der elf höllischen Rituale teilnehmen, werden die Chance haben, die erste neue Musik seit 1349s von der Kritik gefeiertem Album The Infernal Pathway aus dem Jahr 2019 zu bekommen.

2024 Nordamerikanische Tourdaten:

May 18: Munster, IN @ Dark Lord Day Festival (w/ Abbath, High On Fire & mehr)

May 20: Toronto, ON @ Lee’s Palace

May 21: Montreal, QC @ Le Studio TD

May 22: Cambridge, MA @ Middle East / Downstairs

May 23: Brooklyn, NY @ The Meadows

May 24: Baltimore, MD @ Maryland Deathfest* (nur 1349 und Spectral Wound)

May 25: Greensboro, NC @ Hangar 1819

May 26: Atlanta, GA @ Boggs Social & Supply** (ohne Spirit Possession)

May 28: Cleveland, OH @ Grog Shop

May 29: Cincinnati, OH @ Legends Bar & Venue

May 30: Grand Rapids, MI @ Pyramid Scheme

Tracklist:

1. Ash of Ages (Standalone Single)

Recording Studio: Amper Tone (Oslo, Norway) & New Constellation R.M.P. (Orlando, USA)

Produktion: Jarrett Prichard & Ravn

Mixing: Jaerrett Prichard & Ravn bei New Constellation R.M.P.

Mastering: Jaerrett Prichard bei New Constellation R.M.P.

Biografie: J. Bennett

Coverartwork: Jordan Barlow

Herkunft: Norwegen

Genre: Black Metal

1349 ist Aural Hellfire. Das war und ist das Hauptkonzept, seit die Band 1997 aus der Asche von Alvheim aufstieg. Um die Gründungsmitglieder – Sänger und ehemaliger Schlagzeuger Ravn, Gitarrist Tjalve und Seidemann am Bass – herum konzipiert, vervollständigten 1349 ihre Besetzung mit dem Gitarristen Archaon im Jahr 1999 und der Satyricon-Drum-Legende Frost im Jahr 2001.

Als 2003 ihr Debüt Liberation veröffentlicht wurde, eroberten die Norweger die Welt mit ihrer intensiven Mischung aus Black Metal-Soundscapes der alten Schule und ultraschneller Aggression im Sturm. Weitere Angriffe folgten in rascher Folge. Beyond The Apocalypse (2004) und Hellfire (2005) festigten den Ruf der Band als einer der stärksten Acts der Szene.

Nach dem Ausstieg von Gründungsmitglied Tjalve, der beschloss, sich auf seine Band Pantheon I zu konzentrieren, haben 1349 seitdem zu viert weitergemacht – gelegentlich mit Gastgitarristen. Ausgiebige Tourneen trugen dazu bei, dass sich die Band eine große Fangemeinde erspielte, als sie 2006 für die wiedervereinigten Metal-Legenden Celtic Frost in Nordamerika eröffnete.

Mit Revelations Of The Black Flame (2009), das vonCeltic Frost-Mastermind Tom Gabriel „Warrior“ Fischer abgemischt wurde, haben 1349 eindrucksvoll bewiesen, dass das Festhalten an den Prinzipien des Genres nicht gleichbedeutend ist mit Nostalgie und Stagnation, sondern ihre Klangpalette erweitert. Dies inspirierte die Band zu einer neu entdeckten Ambient-Dunkelheit, die auf Demonoir (2010) weiter erforscht wurde.

Massive Cauldron Of Chaos (2013) war der nächste Meilenstein auf dem gnadenlosen Vormarsch der Norweger und brachte ihnen hervorragende Kritiken und eine Nominierung für einen norwegischen Grammy (Spellemannprisen) ein. Die Veröffentlichung löste weitere Festivalshows sowie ausgedehnte Tourneen aus, die 1349 nach Australien und Neuseeland führten. 2018 wählten das Munch-Museum und Innovation Norway 1349 als eine von vier Bands aus, um einen Song auf der Grundlage der Gemälde von Edvard Munch zu schreiben. Das Ergebnis war die Single Dødskamp, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Nach einer feurigen Show auf dem norwegischen Inferno Festival in diesem Jahr begannen 1349 mit den Aufnahmen in den Amper Tone Studios und im Studio Nyhagen mit Toningenieur Jarrett Pritchard. So entstand The Infernal Pathway, eine klangliche Parallele zur Beschwörung und Entfesselung der Bestie des Abgrunds in all ihrer furchterregenden, wilden und mächtigen Pracht.

Jetzt, im Jahr 2024, bereiten sich die norwegischen Black Metal-Titanen 1349 darauf vor, Aural Hellfire im Mai durch die USA und im Oktober durch die EU zu bringen. Mit diesen Ritualen bringen sie die feurige Asche der Zeitalter, die neue Dinge ankündigt…

1349 – Besetzung:

Archaon – Gitarren

Frost – Schlagzeug

Ravn – Gesang

Seidemann – Bass

1349 online:

Official Website: http://www.legion1349.com/

Facebook: https://www.facebook.com/1349official

Instagram: http://instagram.com/1349official