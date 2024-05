Sissies – Cockroach Swing

Romy Schneider ist als Kaiserin Sissi zurück und das gleich mehrfach 😉 Spaß beiseite, die Sissies sind zurück, jene bunte Truppe aus Hamburg, die mit ihrem unverwechselbaren Sound seit ihren Anfangstagen Mitte der Neunziger ihr Publikum besonders live begeistern.

Zu Beginn noch stark von Hardcore und Punk beeinflusst, entwickelten sich die Sissies immer mehr zu einer (Hard) Rock Gruppe, die etwas zu sagen hat. Ihre Liebe gilt dem Rock der Siebziger bis Neunziger. Ihren Ruf als kompromisslosen Rockact konnten sie bereits in Support-Shows unter anderem für solche Bands wie The Hellacopters, Gluecifer, Backyard Babies, Mother Superior, Dozer, Nebula, Soulfly und Zakk Wylde unter Beweis stellen.

20 Jahre nach ihrem letzten Album The Juice bringen die Sissies am 03.05.2024 über Waxlife Records mit Cockroach Swing ein neues Album heraus und ist dort auf Vinyl verfügbar.

Die Sissies lassen auf ihrer neuen Scheibe die Kakerlaken mächtig tanzen. Dabei sind sie allerdings (gewollt) ganz schwer einzuordnen. So gibt es auf Cockroach Swing griffige Riffs, schleppende Doom-Anleihen und auch treibenden “Aufs Maul Rock.“ So richtig ernst scheinen sie sich dabei auch nicht zu nehmen, wenn man sich solche Songs wie Bruce Lee Ihm Sein Grab oder Nicht Lang Fackeln Im Sturm und deren Texte mal anhört. Hoch schlagen die Wellen in der Nordsee, egal wohin du treibst. In der Nordsee / Mordsee doomt es gewaltig.

Die auf dem Album erhaltenen Songs wurden wohl zwischen 1997, also direkt nach dem Einstieg von Sänger Tiffy, bis 2022 geschrieben. Sie folgen damit quasi dem Erstlingswerks Fixed. Wieso man so lange bis zur Veröffentlichung brauchte, fragt mich nicht. Die Dinger hätte man also auch früher raushauen können und sie hätten auch vor zwanzig Jahren funktioniert, denn sie wirken irgendwie richtig zeitlos und folgen keinem Zeitgeist bzw. keiner musikalischen Epoche. Wer auf kompromisslosen und wilden Rock, teilweise mit deutschen Texten, steht, sollte sich diese Scheibe zulegen und zusammen mit den Sissies den Cockroach Swing tanzen.

