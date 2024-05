Aktiv Dödshjelp – Send Dudes

Die Norweger Aktiv Dödshjelp haben mit Send Dudes was Neues am Start. In 42 Minuten pflügen die Skandinavier durch zwölf Tracks und vereinen alles, was man für einen schroffen Rock mit punkigen Elementen braucht. Vom düsteren Doom Rock, über sperrige Punk Rock Riffs hin zu recht umgänglichen Pop Punk Melodien – alles ist auf Send Dudes verankert. Das unscheinbare Artwork täuscht da ganz klar über die Intensität der Platte hinweg. Selbst Crust Punk Seitensprünge lassen Aktiv Dödshjelp zu, die das Album über Crestwood Records, Loud Media und Warner Music am 10.05.2024 veröffentlicht haben.

Frech, wild und sperrig. Drei Worte, mit denen man schon viel über den Longplayer aussagen kann. Der Opener und Titeltrack Send Dudes hat Rock ’n‘ Roll im Blut und bringt die Jungs sofort in Stellung. Noch bissiger und wir befinden uns im Black ’n‘ Roll. Den Sprung in die extremsten Gefilde unterlassen Aktiv Dödshjelp zumindest jetzt noch. Weg vom Mainstream donnern schwere Hooks aus den Boxen. Die Vocals von Mattis Mandt dominieren und bringen die ehemaligen Schulfreunde weiter nach vorne. Bereits 2007 haben sich die Klassenkameraden um den Sänger zusammengetan, um abseits des Klassenraums rockige Klänge zu erzeugen. Den Takt des Trosses gibt Jakob Schøyen Andersen hinter den Fellen vor. Die ersten Sequenzen verfliegen gefühlt in Sekunden. Erst im Mittelpart gehen Gitarrist Anders Bergh und Bassist Stephan Lyngved in sich. Die Rockader abgedreht, drehen sie in Punk Gefilde ab, um dort auf den Putz zu hauen. Die typisch wie markanten Drums bleiben bestehen und auch Mattis Mandt versucht auf ähnlichem Niveau seine teils wütenden Shouts in die Tracks zu mischen. Alles andere als leichte Kost, die der Konsument auf Send Dudes verdauen muss. Nach mehreren Durchläufen muss man dennoch anerkennen, dass der Silberling mehr Potenzial hat, als nach dem ersten Durchgang zu vermuten war.

