Name: Pizzaliener – Pizzalikör

Herkunftsland: Rostock, Deutschland

Art des Getränks: Pizzalikör

Firma: Stoovis Steffen Steinmann & Andreas Grope GbR

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.pizzaliener.com/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 20,0 %

Preis: 19,00 Euro

Online-Shop: https://www.pizzaliener.com/shop

Pizzaliener, ein Unternehmen gegründet von Steffen Steinmann und Andreas Grope unter der Firmierung Stoovis Steffen Steinmann & Andreas Grope GbR, bietet eine Vielzahl von Spirituosen an, darunter verschiedene Liköre sowie Rum und Gin. Ihre speziellen Produkte, Pizzagin und Pizzalikör, werden in der Sächsischen Spirituosenmanufaktur mit großer Sorgfalt und höchster Qualität hergestellt. Dabei legen sie großen Wert auf die Verwendung natürlicher Zutaten und verzichten bewusst auf Zusatz- und Konservierungsstoffe. Uns stehen heute gleich vier verschiedene Liköre mit einem Volumenprozent Alkohol von 20,0 % zur Verfügung. Das Pizzaliener Likör-Set besteht aus dem Zitronenlikör, Himbeerlikör, Kaffeelikör und Tomatenlikör.

Die Aufmachung der einzelnen Flaschen ist gelungen, hochwertig darf man sie in jede italienisch liebende Küche platzieren. Neben Basilikum und Oregano sorgen die Pizzaliener für eine warme wie sonnige Ausstrahlung und bringen den Konsumenten gedanklich ins warme Südeuropa. Begonnen wird diese spannende Session mit dem Pizzaliener Kaffeelikör Tiramisu. Der typische Kaffeegeruch liegt beim Öffnen der Flasche in der Luft. Der beherzte tiefe Schluck vom Kaffeelikör erfüllt den Rachenraum mit einer angenehmen Süße. Damit nicht zwingend gerechnet, kommt die Kaffeenote gut durch. Überhaupt nicht scharf, sondern mild dringt der Likör auf die Geschmacksknospen. Vielleicht einen kleinen Tick zu süß, das darf man dann aber als Nörgeln auf höchstem Niveau bezeichnen. Der Kaffeelikör Tiramisu kann somit auf Anhieb überzeugen.

Kann der Himbeerlikör da mithalten? Die Geruchsprobe fällt wieder positiv aus und der Konsument bekommt keine negativen Vorzeichen aufgezeigt. Da geht man nach der ersten guten Pizzaliener Erfahrung motiviert an den zweiten Test. Der Duft ist fruchtig und kräftig, mit dem Aroma von reifen Himbeeren und einer cremigen Note, die an Pannacotta erinnert. Im Geschmack entfaltet sich die volle Süße und Frische der Himbeeren. Wieder richtig gut – müsste ich zwischen dem Kaffeelikör und dem Himbeerlikör entscheiden, hätte ersterer nur ganz knapp die Nase vorn. Etwas weniger süß und mit einer minimalen sauren Note im Abgang ein Likör, der eine Nachspeise auf ein noch höheres Niveau hebt.

Vom Titel her wird es jetzt noch mal spannender, sowohl Zitronen- als auch Tomatenlikör würde ich persönlich außerhalb dieser Rezension wohl nicht antesten. Dass man dadurch richtig guten Perlen schon vorab den Weg versperrt, habe ich in der Vergangenheit erfahren müssen. Ganz mutig geht es jetzt an den Zitronenlikör. Sauer macht lustig? Ganz so kräftig zieht der Likör gar nicht die Schuhe aus. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern ist die Zitronennote natürlich sauer untermalt, aber auch eine kleine süße Note spült im Abgang jegliche Zweifel über Bord. Im Sommer eine super Alternative, um einen selbst kreierten Eisbecher abzurunden.

Last but not least der Tomatenlikör. Hoch über den Wolken Tomatensaft konsumieren? Warum sollte man das tun, schließlich gehören die Tomaten in einen Salat und nicht in ein Glas. Wer so denkt, dürfte jetzt genau wissen, wie vorsichtig beim abschließenden Test der erste Tropfen vertilgt wird. Der Likör riecht nach Tomatensauce und Oregano. Leicht würzig, mit einer fruchtigen Note und etwas Pfeffer ist der Diavola ganz bestimmt eine clevere Kreation, erreicht mich nur leider überhaupt nicht. Wer auf Tomatensaft steht, kommt voll auf seine Kosten. Fairerweise muss man anerkennen, dass die Produzenten alles einhalten, was sie versprechen, und so bleibt es in diesem Fall mein ganz persönliches Problem.