Lina Areklew – Schärentod

Buchtitel: Schärentod

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 592 Seiten

Genre: Kriminalroman

Release: 22.05.2024

Autor: Lina Areklew

Link: https://www.penguin.de

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-442-49525-2

Der mit Spannung erwartete Kriminalroman Schärentod von Lina Areklew ist am 22.05.2024 im Goldmann Verlag erschienen. Das Buch umfasst 592 Seiten und ist als Taschenbuch in Broschur erhältlich. In Schärentod führt uns die Autorin erneut in die schwedische Schärenlandschaft und lässt die Ermittlerin Sofia Hjortén einen weiteren komplexen Fall lösen. Nach den ersten beiden Teilen der Serie, Schärennacht und Schärensturm, erwartet die Leserinnen und Leser auch im dritten Band eine packende Geschichte voller unerwarteter Wendungen und tiefgründiger Charaktere, die dem Stil der ersten beiden Bände treu bleibt. Der Roman wurde von Angela Beuerle aus dem Schwedischen übersetzt und erschien im Original im Bazar Förlag.

Die Story von Schärentod:

An einem sonnigen Tag auf der schwedischen Insel Ulvön machen zwei junge Geocacher eine schreckliche Entdeckung. In einer stillgelegten Erzgrube finden sie eine menschliche Hand in skelettiertem Zustand. Dieser Fund holt Kommissarin Sofia Hjortén aus ihrer Elternzeit zurück in den Dienst. Möglicherweise gehören die Überreste zu einer jungen Frau, die vor vielen Jahren ihren gewalttätigen Ehemann verlassen wollte. Sie hatte das Festland nie erreicht und wurde seither vermisst. Kurz darauf geschieht ein Mord, der anscheinend mit dem damaligen Vermisstenfall zusammenhängt. Sofia muss sich in die düstere Vergangenheit einer Familie aus Ulvön und die Geschichte der Insel vertiefen, was sich als gefährlich herausstellt.