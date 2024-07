Crimson Veil: präsentieren Musikvideo zu vielschichtiger dritter Single ‚Shift‘

Crimson Veils einzigartiger Alternative-Metal weiß die Musikgemeinde weiterhin zu begeistern! Unter Beweis stellt die in Großbritannien ansässige Band dies auch mit dem neuen Musikvideo zu Shift, dem vermutlich zugänglichsten Song ihres Debütalbums Hex, dessen Veröffentlichung für den 20. September 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) angekündigt wurde. Shift ist ein finsterer und dennoch eingängiger Song, der sämtliche Rock- und Metal-Fans anspricht. Er baut sich stückweise auf und basiert auf östlichen Tonfolgen, die in einen unwiderstehlichen Bass-Groove-Strudel übergehen, ehe die Hörerschaft von Mishkins magischem Gesang gepackt wird. Zeilen wie „I’ll be the secret that talks…I’ll be the hammer that falls“ [dt.: „Ich werde das Geheimnis sein, das alle verrät… Ich werde der Hammer sein, der über alle[s] richtet“] wirken fast schon wie eine abschreckende Warnung an all jene, die sich ihr über den Weg trauen. Ein im 15/8-Takt geschriebener Abschnitt, wie er auch von Meshuggah stammen könnte, bildet den Höhepunkt, der trotz seiner Komplexität reichlich Headbangpotenzial birgt. Mit dem finalen Refrain und dem Abschlussriff beschwören Crimson Veil noch einmal einen gewaltigen Sturm herauf, was den Track einerseits intensiv, aber auch enorm unterhaltsam macht.

„Shift ist einer der Songs, die wir live am liebsten spielen, da er so unwiderstehlich ins Ohr geht. Er überkommt einen wie ein böser Zauber und lässt einen bereits den Refrain mitsingen, ehe man ihn überhaupt kennt“, unterstreicht Sängerin Mishkin Fitzgerald.

Über Crimson Veil

Mit einem Faible für einzigartige, düstere Sounds vereint die britische Truppe geschickt Elemente aus Rock, Metal und cineastischer Musik, während sie lyrisch esoterische Themen beleuchtet, durchtränkt von einer dunklen visuellen Ästhetik. Die vier begabten Multi-Instrumentalistinnen und -Instrumentalisten stammen aus verschiedenen Bandprojekten und verfügen über eine beeindruckende Live-Historie durch das Vereinigte Königreich, die USA und Mexiko. Zudem arbeiteten sie schon mit renommierten Größen der Musikindustrie, darunter Persönlichkeiten wie Paul Reeve (u.a. Muse) und John Fryer (Depeche Mode, Nine Inch Nails), zusammen.

Crimson Veil sind:

Mishkin Fitzgerald – Gesang

Garry Mitchell – Gitarre

Hana Piranha – E-Cello

Anna Mylee – Schlagzeug

Mehr zu Crimson Veil:

crimsonveilband.co.uk | Facebook | Instagram