Crimson Veil: überstrahlen die Metal-Welt mit kunstvollem Musikvideo zu neuer Single ‚Illuminate‘

Crimson Veil durchleben turbulente Zeiten: Zogen sie kürzlich das Publikum des Metalfest Open Air (CZ) aller unheilvoller Wetterbedingungen zum Trotz in ihren Bann, öffnen sie nun ein zweites Kapitel ihres mystisch angehauchten Hex-Werks (20. September 2024 via Reigning Phoenix Music). Das Musikvideo zur neuen Digitalsingle Illuminate ist ein exzellentes Abbild ihres Liveschauspiels, das man dennoch am eigenen Leib erfahren sollte, um die Kunst der im Vereinigten Königreich ansässigen Alternative-Band in ihrer Gänze zu begreifen. Untermalt wird der anspruchsvolle Clip von einem zutiefst emotionalen Klanggemälde der Gesangs- und Instrumentalfraktion.

Crimson Veil führen aus: „Illuminate wurde in einer finster-besinnlichen Phase geschrieben, als wir darauf warteten, dass sich uns neue Wege auftun. Das Stück erzählt davon, wie man von unerfüllten Träumen loslässt und sich, in Hoffnung, dass es einen aus der Sackgasse führt, dem Universum hingibt.“

Seit jeher stellt die Band sich neuen Herausforderungen, weshalb das Illuminate-Musikvideo Elemente aus modernem Tanz, Ballett sowie Dämonologie mit sich bringt – und all das dargeboten von Sängerin Mishkin und Cellistin Hana. Sie duellieren sich in einem wundervollen Kirchengebäude, in dem die beiden Protagonistinnen ein tänzerisches Licht- und Schattenritual über einem riesigen, mit Kreide in den Boden eingravierten Siegel vollziehen. Musikalisch wird der Song von himmlischem Gesang dominiert, der auf Cello- und Gitarrentönen gebettet ist, während das Schlagzeug geschickt im Hintergrund agiert. Der Track türmt sich immer mehr auf und Sängerin Mishkin schreit wiederholt das lyrische Mantra, ehe er explodiert und in einen erdrückenden Instrumentalteil übergeht, bevor der finale Refrain ertönt. Even If I Crawl As I Lay Under The Weight Of It All lautete der ursprüngliche Titel des Songs, der jedoch auf Illuminate reduziert wurde, da sich hinter ihm schließlich die Wartezeit verbirgt, die man in dunklen Daseinsphasen überwinden muss, ehe Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.

