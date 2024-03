Crimson Veil: unterzeichnen exklusiven Vertrag bei Reigning Phoenix Music

Die Genre-Wanderer Crimson Veil haben einen exklusiven Vertrag bei Reigning Phoenix Music (RPM) unterzeichnet. Mit einem Faible für einzigartige, düstere Sounds vereint die britische Truppe geschickt Elemente aus Rock, Metal und Filmmusik.

Das Quartett besteht aus talentierten Multi-Instrumentalistinnen und -Instrumentalisten, die einen fesselnden und unverwechselbaren Klang kreieren. Seine Musik wird oft als esoterisch, jedoch schwer und progressiv beschrieben, während die Texte von einer dunklen visuellen Ästhetik durchtränkt sind. Ursprünglich aus verschiedenen Bandprojekten stammend, verfügen die Crimson Veil-Mitglieder über eine beeindruckende Live-Historie durch das Vereinigte Königreich, die USA und Mexiko. Zudem haben sie mit renommierten Größen der Musikindustrie, darunter Persönlichkeiten wie Paul Reeve und John Fryer, zusammengearbeitet.

Crimson Veil kommentieren den gemeinsam Schritt: „Liebe Musikfans, endlich können wir bekanntgeben, dass wir ab sofort mit dem unglaublichen Metal-Label Reigning Phoenix Music zusammenarbeiten. Damit wird ein Traum für uns wahr! Das RPM-Team steht voll und ganz hinter unserer Musik und Vision, was uns unglaublich beflügelt. Ganz davon zu schweigen, dass wir fortan auf einem Label sind, zu dessen Repertoire einige unserer Lieblingsbands zählen. Natürlich könnt ihr schon bald ein neues Album samt zahlreicher Musikvideos von uns erwarten, doch am wichtigsten ist: In Kürze könnt ihr uns wieder auf der Bühne erleben! Wir sehen uns schon bald… In Liebe – Anna, Garry, Hana und Mishkin“

Jochen Richert, seines Zeichens RPM-Geschäftsführer, betont: „Crimson Veil sind etwas ganz Besonderes, nicht alltäglich und genau darum so interessant. Die Band ist uns vor allem wichtig, da wir keinen Trends hinterherlaufen wollen: Wir wollen Trends entwickeln, weshalb wir Crimson Veil einfach unter Vertrag nehmen mussten.“

Durch ihre Partnerschaft mit RPM setzen Crimson Veil ihren kreativen Weg fort und erkunden neue Territorien im Bereich progressiver Musik. Ihr Material überschreitet die Grenzen des Metal-Genres und fesselt die Hörerschaft mit einer einzigartigen Mischung aus Klang und Tiefgründigkeit. Diese neue Verbindung legt den Grundstein für eine äußerst fruchtbare und spannende Zusammenarbeit. Dabei wird die Band das musikalische Repertoire von Reigning Phoenix Music auf eine spannende und experimentelle Weise erweitern.

Ihre einschneidende musikalische Präsenz werden Crimson Veil ab morgen im Rahmen ausgewählter Auftritte an der Seite Lordis und All For Metals in Frankreich und Großbritannien unter Beweis stellen. Alle Termine findet ihr unten!

Crimson Veil live:

Unliving Pictour Show 2024

w/ Lordi, All For Metal

28.03.2024 Cenon – Le Rocher De Palmer

29.03.2024 Toulouse – Le Metronum

30.03.2024 Vauréal – Le Forum

01.04.2024 Manchester – Academy 2

02.04.2024 Birmingham – O2 Institute 2

03.04.2024 London – Electric Ballroom

04.04.2024 Cardiff – Y Plas

31.05. – 02.06.2024 Pilsen – Metalfest