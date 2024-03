Doro: enthüllt animiertes Video von Baláz Gróf für „Lean Mean Rock Machine“

Die legendäre Heavy-Metal-Ikone Doro meldet sich mit der adrenalingeladenen neuen Single Lean Mean Rock Machine zurück, begleitet von einem umwerfenden Animationsvideo, das vom gefeierten Visual Artist Balázs Gróf gestaltet wurde.

Diese mitreißende Hymne, die aus dem aktuellen Album Conqueress – Forever Strong and Proud stammt, fängt den Geist des Heavy Metal und die Freiheit der offenen Straße perfekt ein.

Begib dich mit Doro auf eine aufregende Reise durch eine Landschaft, die vor roher Energie und der Essenz des Rock ’n‘ Roll pulsiert.

Grófs meisterhafte Animation erweckt die intensive Kraft von Doros Musik zum Leben und schafft ein visuelles Spektakel, das die Fans mit Sicherheit begeistern wird.

Doro kommentiert: „Ich hatte bereits vor Jahren die Idee, mal ein animiertes Video zu machen, und als ich Lean Mean Rock Machine aufgenommen hatte, wusste ich, dass das der perfekte Song dafür ist. Die Arbeit von Balázs Gróf gefällt mir schon lange. Er ist wirklich wahnsinnig talentiert. Es hat mich total beeindruckt, wie er sich in den Vibe des Songs, die Lyrics und in mich als Künstlerin hineinversetzen konnte, um Lean Mean Rock Machine absolut perfekt umzusetzen: spannend, witzig und handwerklich Weltklasse. Es sind so viele Details in dem Video, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt. Ich bin superhappy mit dem Clip!“