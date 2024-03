Soulline: präsentieren neuen Song aus kommendem Album „Reflections“

Die Schweizer Melodic Death Metal Band Soulline hat eine neue Videosingle aus ihrem kommenden Studioalbum veröffentlicht. Reflections erscheint als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und digitalen Formaten am 17. Mai 2024 über Massacre Records.

Nach einer ersten Song-Auskopplung, Look At The Stars, präsentieren uns Soulline ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Say Goodbye.

Über den Song verrät uns die Band: „Say Goodbye ist nicht einfach nur ein Song; es ist eine Kritik, verpackt in einer melodischen, aber heftigen Umarmung, die darauf abzielt, die flüchtige Natur des Erfolgs und die oft oberflächlichen Verlockungen des Scheins zu zerlegen. Lore stellte sich diesen Song als eine kraftvolle Fusion vor, die die rohe Energie von Vader nahtlos mit den melancholischen Melodien von Evergrey und einer Spur von Bury Tomorrow verbindet und einen Sound schafft, der eine Balance zwischen Wildheit und Harmonie bietet.

Der Song ist eine eindringliche Ermahnung, über den flüchtigen Glanz des Erfolgs hinauszublicken und die Stabilität der Podeste zu hinterfragen, die wir für uns und andere errichten. Durch seine starke Kombination aus Melodie und Botschaft lädt der Song die Zuhörer zu einer tieferen Auseinandersetzung mit Identität, Werten und der Vergänglichkeit von Ruhm in unserer Zeit ein.“

Das neue Soulline Video seht ihr hier:

Soullines Reflections entpuppt sich als eine eindringliche Auseinandersetzung mit Umweltfragen und unserer Beziehung zum Planeten Erde. Jeder Titel spiegelt einen bestimmten Aspekt dieser oft schwierigen und problematischen Beziehung wider.

Bei diesem Album haben Zusammenarbeit und Teamwork zu einer größeren Vielschichtigkeit der musikalischen Strukturen und Arrangements geführt. Der klare Gesang, verwoben mit Gabrieles charakteristischen Growls, unterstreicht das zentrale Thema des Albums und sorgt für eine intensive und einnehmende Atmosphäre.

Dieses Album geht über das reine Musikhören hinaus und verwandelt sich in eine sensorische Erfahrung. Soulline präsentiert ein Album, das Musik und Bilder kombiniert, um tiefe Emotionen zu wecken und zu konkreten Handlungen anregen soll. Die umweltpolitische Botschaft, die durch die Stärke des Metal-Sounds zum Ausdruck kommt, macht Reflections nicht nur zu einem musikalischen Werk, sondern auch zu einem Werk des kulturellen Aktivismus. Ziel ist es, Reflections einem breiten und vielfältigen Publikum zugänglich zu machen, in der Hoffnung, dass die Botschaft des Albums in den Köpfen und Herzen der Hörer Widerhall findet und zu einem größeren Umweltbewusstsein und einem positiven Wandel anregt.

Reflections Tracklist:

1. Last Moon

2. Despise Your God

3. Clochard

4. Say Goodbye

5. Look At The Stars

6. Human Corruption

7. Fragile Dreams

8. Before The Dawn

9. I’m So Sorry

Soulline live:

19.05.2024 CH Neuchâtel – Rock The Lakes Cruise

05.10.2024 CH Gaswerk – Winterthur

12.10.2024 CH Rancate – Roncaglia Festival

Soulline sind:

Gabriele Gianora – Vocals

Lorenzo Barenco – Gitarre, Keyboard

Marco Alberti – Gitarre

Rasmus Merker – Bass

Edo Sala – Drums

Soulline online:

https://www.soulline.ch

https://www.facebook.com/soulline

https://www.instagram.com/soulline_metal