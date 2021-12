Soulline: kündigen neues Album an

Die Melo-Deather Soulline werden am 11.03.2022 ihr neues Album Screaming Eyes bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt und vorgemerkt werden » https://lnk.to/screamingeyes

Screaming Eyes wurde von V.O. Pulver im Little Creek Studio gemischt und gemastert.

Timur Khabirov von All4band Design ist für die Gestaltung des Albumartworks verantwortlich.

Screaming Eyes Tracklist:

CD Digipak

1. Your Death (Is My Life)

2. Screaming Eyes

3. Salvation Inside

4. Dragonfly

5. Against Myself

6. Say Just Words (Paradise Lost Cover)

7. The Child I Was

8. Stay With You

9. Keep My Last Song

10. The Curse (Bonus Track)

11. Truth Will Out (Bonus Track)

Ltd. Vinyl LP

A-Side: Track 1-4

B-Side: Track 5-9

http://www.soulline.ch

https://www.facebook.com/soulline