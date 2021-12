Sabaton: veröffentlichen neues animiertes Story-Video zu „Christmas Truce“

Es ist der 24. Dezember im tragischen Jahr 1914, inmitten einer eiskalten Nacht: Nach mittlerweile sechs Monaten in den schlammigen Schützengräben ist immer noch kein Ende des Krieges in Sicht und am Weihnachtsabend vermissten die Soldaten an der Front ihre Familien und ihr Zuhause noch mehr als sonst, sodass sie leise in den Gräben begannen Weihnachtslieder zu singen.

Obwohl die Regierungen einem offiziellen Waffenstillstand niemals zugestimmt hatten, herrschte am Morgen des 25. Dezembers eine plötzliche, unheimliche Stille auf den Schlachtfeldern. Die Briten und die Deutschen kamen aus ihren Gräben gekrochen und wünschten sich gegenseitig ein frohes Weihnachtsfest, fotografierten sich zusammen, spielten Fußball und tauschten sogar kleine Geschenke untereinander aus.

In einem animierten Story-Video illustrieren Sabaton jenes einmalige Ereignis des Ersten Weltkriegs, das später als Christmas Truce (=“Weihnachtsfrieden“) bekannt werden sollte. Das brandneue Video wurde letzte Woche im aktuellen Adventskalender enthüllt, bei dem die Band auf ihrer Website und ihren Socials jeden Tag eine neue Überraschung für Fans bereithält.

Seht den neuen Clip hier:

„Dies ist die Geschichte des Weihnachtsfriedens von 1914, die uns dazu inspirierte, unsere aktuelle Single zu schreiben“, erklärt Bassist Pär Sundström. „Mit diesem Video geben wir euch eine neue Art, die Musik und vor allem die Geschichte dahinter zu erleben.“

Das neue Video wurde von Yarnhub produziert, der bereits zuvor für Sabaton die folgenden animierten Musikvideos kreierte:

No Bullets Fly: https://www.youtube.com/watch?v=dslO-3GgenY

Night Witches: https://www.youtube.com/watch?v=5YPo8zDkvy4

Christmas Truce ist die erste musikalische Auskopplung des nunmehr zehnten Meisterwerks von Sabaton, The War To End All Wars, das am 4. März 2022 via Nuclear Blast Records erscheinen wird. Wieder tauchen Sabaton mit ihrem neuen Album tief in die Grausamkeiten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen den Hörer auf einen aufregenden und emotionalen Ritt von insgesamt elf Songs mit.

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, haben Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt.

Das neunte Album der Band, The Great War, welches am 19. Juli 2019 erschien, ist ein musikalisch virtuoses Konzeptalbum, welches die düstere Atmosphäre des Ersten Weltkriegs aufgreift – und damit den einzigartigen Stil der Band, unvergessene Geschichten der gnadenlosen Kriegsschauplätze auf der ganzen Welt zu erzählen, beibehält.

Sabaton, welche ihre Heimat beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Reccords haben, spielten nach der Veröffentlichung The Great Tour auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.

Sabaton nutzten die „Covid Auszeit“, um einige Stand-Alone Singles und Musik Videos zu veröffentlichen. Ihr erstes post-pandemisches Konzert spielte die Band am 9. Juli vor 40.000 Fans als Headliners des Exit Festivals in Serbien. Die Band wird im Januar/Februar auf einer Headlinertour 29 verschiedene Städte in Schweden bespielen, sowie kurze Zeit später zur monumentalen Tour To End All Tours aufbrechen, die am 4. März ihren Anfang in Norwegen nimmt.

Und wie ihr euch vorstellen könnt… Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

The Tour To End All Tours

w/ The Hu, Lordi

presented by Cobra Agency

04.03.2022 Norway Oslo Spektrum

05.03.2022 Sweden Stockholm Avicii Arena

06.03.2022 Denmark Copenhagen Royal Arena

08.03.2022 Germany Hamburg Barclays Arena

09.03.2022 Luxembourg Esch zur Alzette Rockhal

11.03.2022 Germany Berlin Mercedes Benz Arena

12.03.2022 Czech Republic Prague O2 Arena

13.03.2022 Hungary Budapest Arena

15.03.2022 Italy Milan Lorenzini District

16.03.2022 Switzerland Geneva Arena

18.03.2022 UK London Wembley Arena

19.03.2022 UK Leeds First Direct Arena

20.03.2022 UK Cardiff Motorpoint Arena

22.03.2022 UK Glasgow Hydro

24.03.2022 Belgium Antwerp Sportpaleis

25.03.2022 Netherlands Amsterdam Ziggo Dome

26.03.2022 Germany Leipzig Quarterback Immo.Arena

28.03.2022 France Paris La Seine Musicale

30.03.2022 Austria Vienna Stadthalle

31.03.2022 Germany Munich Olympiahalle

01.04.2022 Germany Cologne Lanxess Arena

02.04.2022 Germany Hannover ZAG Arena

04.04.2022 Poland Krakow Tauron Arena

06.04.2022 Estonia Tallinn Saku Arena

08.04.2022 Finland Kuopio Kuopio Hall

09.04.2022 Finland Helsinki Hartwall Arena

Tickets sind hier erhältlich: https://www.sabaton.net/tour/

