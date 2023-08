Sabaton: über 50 Museen bestätigen ihre Teilnahme an der „History Rocks“-Initiative

Mehr als 50 Museen in 23 Ländern haben bereits ihre Teilnahme an Sabatons beispielloser globaler Museumsinitiative History Rocks bestätigt, die sich um die weltweite Premiere des Animationsfilms The War To End All Wars – The Movie der schwedischen Heavy Metal Band im kommenden November dreht.

Mit dem Bekanntwerden des Projekts werden täglich mehr Museen in die Teilnehmerliste aufgenommen. Das Erreichen der 50er-Marke war ein Meilenstein, auf den die Band von Anfang an gewartet hat, und es wird erwartet, dass diese Zahl noch deutlich steigen wird.

Pär Sundström, Bassist und Bandmanager von Sabaton, freut sich über diese Nachricht:

„Unser Team hat hart daran gearbeitet, jedes einzelne Museum zu untersuchen, das von unseren Anhängern über das Formular auf der Website unseres Films vorgeschlagen wurde. Wir haben bereits mehr als 50 Museen gewinnen können, darunter einige der größten Namen im Museumsbereich. Einige von ihnen haben sogar bestätigt, dass sie den Film mehrfach zeigen werden. Es bedeutet uns sehr viel, zu wissen, dass die Menschen mit an Bord sind und an dieses einzigartige Projekt glauben, und das ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass sich die Fans die Zeit nehmen werden, diese Museen zu besuchen, und dass die Museen durch dieses Projekt mehr Aufmerksamkeit erhalten werden!“

Die bestätigten Museen, die am History Rocks-Projekt teilnehmen, nach Ländern geordnet:

Australien

Army Museum of South Australia, Keswick

Belgien

Talbot House, Poperinge

Bosnien und Herzegowina

Homeland Museum of Gradiška, Gradiška

Brasilien

Museu Militar do Comando Militar do Sul, Porto Alegre

Bulgarien

Pazardzhik Regional Museum, Pazardzhik

Kanada

TheMuseum, Ontario

Kroatien

Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Tschechische Republik

Military Muzeum Generála Sergěje Jana Ingra, Vlkoš

Vojenské muzeum Chuchelná, Chuchelná

Dänemark

Mosede Fort, Danmark 1914-18, Greve

Museum Skanderborg, Skanderborg

Finnland

The Parola Armour Museum, Parola

Frankreich

Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Musée des blindés et de la cavalerie, Saumur

Deutschland

Anti Kriegs Museum, Berlin

Garnison Museum Ludwigsburg, Ludwigsburg

Litauen

Vytautas the Great War Museum, Kaunas

Niederlande

Nationaal Militair Museum Soesterberg, Soesterberg

Neuseeland

Whanganui Regional Museum, Whanganui

Norwegen

Tirpitz Museum Alta, Alta

Polen

Muzeum Górnośląskie / Upper Silesian Museum, Bytom

Museum of Military Technology, Szczecin

Rumänien

National Military Museum, Bucharest

MNIR / National History Museum of Romania, Bucharest

Palace of Culture / Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași, Jud. Iași

„Alexandru Ioan Cuza“ Palace of Ruginoasa, Ruginoasa

Serbien

Zavičajni muzej Župe, Aleksandrovac

National Museum in Leskovac, Leskovac

Slowenien

Park vojaške zgodovine Pivka /Park of Military History, Pivka

Schweden

Arsenalen – Swedish Tankmuseum, Strängnäs

Aeroseum, Gothenburg

Maritiman – Göteborgs maritima centrum, Gothenburg

England

The Tank Museum, Dorset

Stow Maries Great War Aerodrome, Essex

Heugh Battery Museum, Hartlepool

Black Country Living Museum, Dudley

CMSM Combined Military Services Museum, Essex

Royal Armouries Museum, Leeds

York Army Museum, York

Soldiers of Oxfordshire Museum, Woodstock

The Staffordshire Regiment Museum, Staffordshire

USA

Michigan’s Military Heritage Museum, Michigan

Museum of the American G.I, Texas

Military History Center of the Carolinas, South Carolina

Wright Stuff Squadron Living History Museum, Ohio

Maryland Veterans Museum at Patriot Park, Mayland

National WWI Museum and Memorial, Kansas

American Heritage Museum, Massachusetts

Mesa Public Library – Red Mountain Branch, Mesa

Howard County Historical Society, Maryland

General Robert W. Cone NTC & 11th ACR Heritage Center, California

The William C. Lambert Military Museum and Archive, Ohio

Mehr über das History Rocks-Projekt

Das am 12. Juni 2023 gestartete Projekt History Rocks wurde entwickelt, um Museen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ein neues und unerschlossenes Publikum von Heavy-Metal-Fans anzusprechen und zu unterstützen. Die Sicherstellung, dass Museen in einem etwas schwierigen Klima zurechtkommen, ist eine persönliche Mission jedes Bandmitglieds.

Pär erklärt dies näher: „Ich habe mit mehreren Museen gesprochen, die mir mitteilten, dass sie mit dem Rückgang der Besucherzahlen zu kämpfen haben. Diese Nachricht hat uns nicht gefallen, und als Band hatten wir das Gefühl, dass wir etwas tun müssen. So entstand The War To End All Wars – The Movie und wir entwickelten diese ungewöhnliche Idee, von der ich mir nicht sicher bin, ob es sie schon einmal gegeben hat. Unser Ziel ist es, das Interesse der Menschen am Besuch dieser unglaublichen Schatzkammern der Geschichte zu wecken und eine echte Verbindung zu den Ereignissen der Vergangenheit herzustellen.“

Nach dem Start dieses Projekts wandte sich Sabaton an seine internationalen Anhänger und forderte sie auf, ihre lokalen Museen vorzuschlagen. Sie waren erstaunt, dass sie Tausende von Vorschlägen von Menschen aus der ganzen Welt erhielten. Alle Vorschläge wurden über die offizielle Website The War To End All Movies – The Movie eingereicht.

Die History Rocks-Teilnehmerliste wächst von Tag zu Tag und kann hier eingesehen werden.

Weitere Informationen und Einblicke in das History Rocks-Projekt und die Gründe dafür findet ihr in diesem Video (hier) mit Pär Sundström von Sabaton:

Mehr Infos zum History Rocks-Projekt bekommt ihr hier.

