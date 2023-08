Voyager – Fearless In Love

Mit der Veröffentlichung von Voyagers neuestem Album Fearless In Love am 14.072023 unter dem Label Season Of Mist steht eine flammende Fusion aus Electro-Progressive-Metal im Mittelpunkt. Mit einer Länge von 44 Minuten wird diese musikalische Odyssee Fans und Neulinge gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Das australische Quintett, bekannt für seine innovativen Klanglandschaften und seinen genreübergreifenden Ansatz, hat erneut die Grenzen der musikalischen Erkundung überschritten. Fearless In Love ist ein Beweis ihrer kreativen Entwicklung und enthält elf sorgfältig ausgearbeitete Songs, die von rohen Emotionen und technischem Können zeugen. Sänger Danny Estrin ist unglaublich stark und trumpft in den düsteren wie kraftvollen Songs auf.

Voyager machten sich beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool auch im Mainstream einen Namen, wo sie ihre Vielfalt und Kunstfertigkeit mit dem hymnischen Titel Promise unter Beweis stellten. Die Entstehung des Albums Fearless In Love begann zwischen 2020 und zog sich bis ins letzte Jahr. Jeder Track ist ein Teppich aus Klangtexturen, die mich persönlich seit ein paar Wochen umhauen. Promise ist natürlich gut und durch den ESC im Kopf. Als Höhepunkte darf man einem Progressive Metaller jedoch andere anpreisen. Prince Of Fire ist erfrischend modern und haut mit seinen harten Hooks ordentlich Putz von der Wand. Dreamer lebt von eigenwilligen Beats, wird nach mehrfachem Konsumieren immer eingängiger. Nummern wie The Lamenting nehmen ein wenig die Power heraus, ohne einen Keil in den düsteren, elektronisch versetzten Tanz zu treiben. Was viele nicht wissen, Frontmann Daniel Estrin kommt aus Buchholz in der Nordheide. Mir ist die Stadt an der A1 durch eine Autopanne bekannt, wäre damals Fearless In Love schon veröffentlicht, wäre die Platte wohl die ganze Zeit gelaufen und hätte die schlechte Laune schnell weggespült. Trotz der progressiven Ader versprühen Voyager einen hoffnungsvollen wie positiven Sound, der immer wieder in die gute alte Zeit greift und dabei immer auf den heutigen Zahn der Zeit drückt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Voyager – Fearless In Love in unserem Time For Metal Release-Kalender.