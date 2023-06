Sabaton: starten mit „History Rocks“ eine einzigartige Kampagne, um Museen auf der ganzen Welt zu vereinen

Die schwedische Heavy-Metal-Band Sabaton startet ein weltweites Museumsprojekt mit dem Titel History Rocks. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht der neue Animationsfilm der Band, The War To End All Wars – The Movie, der rund um den Waffenstillstandstag am 11. November 2023 in Museen rund um den Globus gezeigt werden soll.

History Rocks ist eine Wohltätigkeitsinitiative, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Bedeutung von Geschichte zu schärfen und mehr Menschen zu ermutigen, ihre lokalen Museen zu besuchen. Sabaton laden große und kleine Museen ein, kostenlos an der Weltpremiere von The War To End All Wars – The Movie teilzunehmen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie die entsprechenden Einrichtungen und ein audiovisuelles Set-Up haben, um die Vorführung durchführen zu können.

Pär Sundström, Manager und Bassist von Sabaton, kommentiert das Vorhaben: „Wir sind begeistert, dieses Projekt zu starten! Wir glauben, dass wir durch die Vorführung von The War To End All Wars – The Movie in Museen auf der ganzen Welt die Menschen dazu inspirieren können, die Bedeutung unserer Geschichte zu bewahren und das Lernen darüber zu schätzen. Und was gibt es Besseres, als Geschichtsunterricht mit einem unterhaltsamen, adrenalingeladenen Animationsfilm zu verbinden?“

Pär fügt hinzu: „Es ist auch eine fantastische Möglichkeit, ein ganz neues Publikum davon zu überzeugen, ihre örtlichen Museen zu besuchen. Museen sind für uns als Band sehr wichtig, vor allem Militär- und Geschichtsmuseen – wir haben so viel von ihnen gelernt. Wir wollen, dass die Welt neugierig ist, und würden uns freuen, wenn die Menschen wirklich etwas über die Vergangenheit lernen wollen. Der einzige Weg, wie wir als Menschen wachsen können, ist, etwas über vergangene Zeiten zu lernen und die Opfer zu würdigen, die erbracht wurden, damit wir so leben können, wie wir es heute tun.“

Bereits vor Launch der Kampagne haben erste Museen ihre Teilnahme an der weltweiten Premiere von The War To End All Wars – The Movie bestätigt. Dabei sind:

The Tank Museum, Dorset, United Kingdom

Arsenalen – The Swedish Tank Museum, Strängnäs, Sweden

Aeroseum, Gothenburg, Sweden

Michigan’s Military Heritage Museum, Jackson, Michigan, United States

Viele weitere Museen werden in den kommenden Wochen folgen.

Der Film The War To End All Wars – The Movie wurde in Zusammenarbeit mit den YarnHub Animation Studios entwickelt und enthält Songs von Sabatons 10. Studioalbum The War To End All Wars, das am 4. März 2022 veröffentlicht wurde. Der Film erzählt Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg und gibt den Zuschauern ein besseres Verständnis dafür, wovon die Songs auf dem Album handeln. Es ist ein musikalisches und historisches Abenteuer, das eine Reihe von Themen abdeckt und die Geschichten verschiedener bedeutender Protagonisten des Ersten Weltkriegs erzählt.

The War To End All Wars – The Movie erscheint in englischer Sprache. Der Film wird in verschiedenen Sprachen untertitelt sein, um auf das weltweite Publikum einzugehen.

History Rocks wird in den zwei Wochen rund um den 11. November 2023 stattfinden, ein passendes Datum für das Projekt, da sich an diesem Tag das Ende des Ersten Weltkriegs zum 105. Mal jährt. Die Vorführung von The War To End All Wars – The Movie wird eine großartige Gelegenheit sein, mehr über diesen wichtigen Teil der Geschichte zu erfahren und sich der Opfer, die diejenigen erbracht haben, die in diesem Krieg kämpften, bewusst zu werden.

Sabaton rufen ihre Fans dazu auf, dieses Projekt mit ihren lokalen Museen zu teilen, damit sie sich an dieser beispiellosen Initiative beteiligen. Mit History Rocks hofft die Band, ihre Leidenschaft für Geschichte auf ein weltweites Publikum auszuweiten.

Hier findet ihr den Trailer zu The War To End All Wars – The Movie:

Für weitere Informationen zu History Rocks besucht die Website: https://movie.sabaton.net

Über Sabaton

In den mehr als zwei Jahrzehnten seit ihrer Gründung haben die schwedischen Metaller Sabaton den vierfachen Platinstatus erreicht, große Festivals als Headliner gespielt und ausverkaufte Arena-Konzerte auf der ganzen Welt gegeben. Sie haben den Ruf eine der am härtesten arbeitenden Bands im Rock zu sein und erfreuen sich einer treuen Fangemeinde. Sabaton kombinieren herausragende Showproduktionen und Bühnen Design mit epischen Konzeptalben, die reale historische Kriegsereignisse mit klassischem, mitreißendem Metal verknüpfen. Bisher hat die Band zehn Studioalben veröffentlicht, und damit sechs Gold-, zwei Platin- und eine vierfache Platin-Auszeichnung erhalten. Acht ihrer Alben erreichten internationale Top-10-Chartplatzierungen und sechs davon landeten in den Top 5. Die Songs von Sabaton wurden darüber hinaus über zwei Milliarden Mal auf den Streamingplattformen gehört.