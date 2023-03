Time For Metal Verlosung: vier Steady-Blitzverlosungen bis Ostern

Vorweg – wir von Time For Metal möchten uns zuerst einmal bei allen Lesern bedanken. Ohne eure Treue und eure Zustimmung wären wir heute nicht da, wo wir sind. Unter anderem für euch haben wir unsere Steady-Seite aktualisiert und werden euch dort ab sofort mit News rund um unsere Arbeiten im Magazin und Podcast versorgen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, exklusiv in ausgewählte Podcast-Folgen vor Release hineinzuhören und an exklusiven Verlosungen teilzunehmen.

Bis Ostern schlägt per Zufall die Steady-Blitzverlosung bis Ende des unten angegebenen Countdowns gleich viermal zu.

Hier für euch die möglichen Gewinne:

– Sabaton – The Great War – Album (CD)

– Testament – Titans Of Creation – Album (CD)

– Marduk – Dark Endless – 25th Anniversary Edition (CD)

– Steve Lee – The Eyes A Of Tiger – Gotthard – In Memory Of Our Unforgotten Friend (CD)

Es nehmen automatisch alle aktiven Steady-Mitglieder, egal welcher Mitgliedschaft teil, die ihre Postadresse für den möglichen Gewinn angegeben haben. Auch nach Ostern lohnt es sich, Mitglied zu bleiben. Die verschiedenen Pakete beinhalten exklusive Möglichkeiten vom Videogruß, Teilnahme einer Podcast-Folge sowie Gratisartikel in unserem Shop bis hin zu weiteren attraktiven und exklusiven Verlosungen.

Steady hilft uns dabei, unabhängig zu bleiben, indem die Plattform euch Mitgliedschaftsprogramme anbietet, die es ermöglichen, den Time For Metal e.V. (den Verein, der hinter dem Magazin und dem Podcast steckt) regelmäßig zu unterstützen. Im Gegensatz zum klassischen Crowdfunding, bei dem ein festgelegtes Ziel innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht werden muss, setzt Steady Etappenziele für Projekte, die Transparenz und finanzielle Unterstützung ohne Druck bieten. Dies sichert unsere Unabhängigkeit und ermöglicht es euch, aktiv Time For Metal zu unterstützen. Dabei setzen wir auf ein breites Spektrum an aktuellen Artikeln und regelmäßige spannende Podcast-Folgen.

Die Berichterstattung erfolgt beim Time For Metal e.V. ohne Ausnahme unentgeltlich und alle Redakteure/Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich am Ziel, die Metalszene näher zusammenzubringen.

Einsendeschluss

Sunday 9th of April 2023 12:00:00 AM

