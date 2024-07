Verlosung: 2 x 2 Kinofreikarten für Deep Purples „=1“ Album-Launch-Kinoevent am 18.07.2024 in Dortmund, Mainz, Stuttgart und Hannover

Time For Metal und earMUSIC gratulieren den Gewinnern zu jeweils zwei Kinofreikarten für Deep Purples =1 Album-Launch-Kinoevent am 18.07.2024 in Dortmund, Mainz, Stuttgart und Hannover.

Die Gewinnerliste (jeweils zwei Kinofreikarten):

Dortmund: Marlis aus Kamen und Torsten aus Höhr-Grenzhausen

Mainz: Helmut aus Worms und Heidi aus Mainz

Stuttgart: Simone aus Ditzingen und Marion aus Stuttgart

Hannover: Juliane aus Hohenhameln und Chris aus Hannover

Sie gehören zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Bands des Hard Rock: Deep Purple. Am Freitag, dem 19.07.2024 erscheint ihr neues, 23. Studioalbum =1. LUF Kino freut sich, in Kooperation mit dem Label earMUSIC, alle Fans in der DACH-Region anlässlich des Albumreleases am Vorabend zu einem exklusiven Launch-Event in die Kinos einzuladen. Nur einen Abend lang, am Donnerstag, den 18.07.2024, feiert =1 seine Welturaufführung. Die Fans erwartet ein unvergesslicher Abend, in der neben der Dokumentation „Access All Areas“ über die Band und einem Interview mit den Mitgliedern auch drei Musikvideos zu Songs des neuen Albums zu sehen sein werden. In ausgewählten Kinos gibt es zudem nach dem Film bereits die Möglichkeit, das Album zu erwerben, bevor es im Handel erscheinen wird.

Der Release markiert auch zeitgleich eine Premiere für LUF Kino und earMUSIC: Es ist die erste, lokale Kooperation und das erste Projekt ohne internationale Kooperationspartner für den jungen Hamburger Verleih.

Tickets für die Kino-Weltpremiere von Deep Purple – =1 sind hier erhältlich: www.ear-music.net/AAA