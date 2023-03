Skindred: veröffentlichen neue Single/Video „Set Fazers“

Nachdem Skindred kurz vor Weihnachten mit ihrer wilden Hymne Gimme That Boom die Tanzflächen in Schutt und Asche gelegt haben, kehren sie mit Set Fazers mit einem weiteren Instant-Klassiker zurück. Die zweite Single von ihrem kommenden Album Smile ist ein süchtig machender Sci-Fi-Slam-Dunk, der diesen Sommer Arenen und Festivals auf der ganzen Welt zum Beben bringen wird.

Leadsänger Benji Webbe erklärt: “Star date 22.3.23: With this song we’re going boldly going where no ragga-metal has gone before. We come in peace, L.O.V.E and unity, to bring Skindred’s outergalactic sound-system to the infinite expanse of the cosmos.”

Und dieses galaktische Soundsystem wird in dem albern lustigen Video zu Set Fazers angegriffen, in dem die Band auf den Straßen Londons gejagt und von einem kichernden lila Attentäter „fazeriert“ wird. Mit dabei ist auch der Social-Media-Star Shin, der im letzten Monat einen Skindred Tik-Tok-Tanzwahn ausgelöst hat, weshalb die Band ihn ans Set eingeladen hat, um seine Moves in Set Fazers einzubringen.

Skindred-Schlagzeuger Arya Goggin erklärt: “The idea with the Set Fazers video was to make a Sci Fi meets Dancehall epic! Through TikTok we met an amazing dancer called Shin (whose dance to our song Nobody went viral earlier this year) and he’s added his unique style to the video too. We had so much fun filming it and can’t wait to share it with everyone.”

Sowohl Set Fazers als auch Gimme That Boom werden in den kommenden Monaten die Moshpits und Bühnen zum Kochen bringen, wenn Skindred als Headliner auf dem Takedown und Dominion Festival in Großbritannien auftreten, bevor sie als Special Guest der amerikanischen Legenden Kiss auf ihrer mit Spannung erwarteten Abschiedstournee in die Arenen gehen. Die Band wird außerdem ihr unvergleichliches Live-Set auf die Hauptbühnen des 2000 Trees und des Maid Of Stone Festivals in Großbritannien bringen und in diesem Sommer auf verschiedenen europäischen Festivals auftreten.

Ihr neues Album Smile beinhaltet alles um ein Klassiker der Band zu werden; ein Album, das alle Facetten der Musik von Skindred – von Reggae bis Metal, von Rock bis Pop, von Dub bis Electro – in einer erweiterten und kraftvollen Sammlung von Songs vereint, die die Stereoanlagen auf der ganzen Welt zum Schmelzen bringen sollen. Es ist ihr achter Longplayer und der erste für Earache Records, mit denen sie letztes Jahr einen weltweiten Vertrag über vier Alben unterzeichnet haben.

UK 2023 Tour Dates

8th April: Portsmouth, Takedown Festival *

7th May: Durham, Dominion Festival *

3rd June: Plymouth, Home Park Stadium **

5th June: Birmingham, Resorts World Arena **

6th June: Newcastle, Utilita Arena **

7th June: Austria, Novarock Festival

5th July: London, The O2 **

7th July: Manchester, AO Arena **

8th July: Glasgow, OVO Hydro **

9th July: Cheltenham, 2000 Trees Festival

23rd July: Maidstone, Maid Of Stone Festival

2nd August: Germany, Wacken Festival

* festival headliner

** Kiss special guests

