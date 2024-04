My Merry Machine: veröffentlichen die neue Single/das neue Video „Hello Darkness“

My Merry Machine veröffentlichen ihr erstes Video vom kommenden Album Total War.

Sie haben gezeigt, dass sie Extreme (Single #1) sein können, mit der neuen, zweiten Single rufen My Merry Machine nach der Dunkelheit!

Wer ist My Merry Machine?

My Merry Machine – wenn selbst die wagemutigsten Visionen Realität werden! Und My Merry Machine stellen sicher, dass nur sie selbst die Zügel ihres Glücksrades – oder besser ihrer Glücksmaschine – in der Hand halten. Gegründet mit einer klaren Vorstellung ihrer Musik und ihrer musikalischen Wurzeln und gleichzeitig ausgestattet mit megastarken Bildern und Imaginationen, kombiniert mit der fesselnden, Geschichten-erzählenden und bildhaften Sprache ihrer Songtexte laden uns My Merry Machine auf Total War in ihre faszinierende Welt ein, ihrer eigenen Traum-Fabrik, angetrieben von totaler Hingabe und unaufhaltsamer Kreativität! Macht euch bereit für einen Deep-Dive ohne Fluchtplan! Macht euch bereit für My Merry Machine!

Total War Tracklist:

1. Dealing With Satan

2. Illuminati

3. Total War

4. Hello Darkness

5. Fallen Demon

6. Extreme

7. Rise Up

8. Nervermore

9. Temple Of Doom

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: