Alienoid 2: Return To The Future: setzt das originelle Genre-Mash-up aus Südkorea fort

Wie schon der erste Teil von Choi Dong-hoons genreübergreifendem Filmabenteuer ist auch die Fortsetzung eine Explosion cineastischer Fantasie in einem atemberaubenden Genre-Mash-up. Alienoid 2: Return To The Future erzählt vom Kampf der Magier gegen außerirdische Eindringlinge, bei dem nichts Geringeres als das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht. Choi Dong-hoon, der beim zweiten Teil erneut die Regie führte, hat einen wilden Ritt durch Raum und Zeit inszeniert, der mit einer originellen Story, Humor und brillanten Bildern aufwartet.

Alienoid 2: Return To The Future erscheint bei capelight pictures am 13.06.2024 als 2-Disc Limited Collector’s Mediabook mit dem Film auf UHD (inklusive Dolby Vision und HDR10) und Blu-ray mit einem 24-seitigen Booklet, sowie als Einzel-Blu-ray und -DVD. Digital ist der Titel bereits ab 23.05.2024 erhältlich.