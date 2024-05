Avenged Sevenfold: spielen am 21.06.2024 in der Westfalenhalle Dortmund

Bis heute haben Avenged Sevenfold weltweit über 10 Millionen Alben verkauft und zwei aufeinanderfolgende Nr. 1-Alben in den Billboard Top 200-Albumcharts (Nightmare von 2010 und Hail To The King von 2013) sowie über eine Milliarde Videoaufrufe und Spotifystreams erzielt. Die Band ist ebenso bekannt für spektakuläre Liveshows, ausverkaufte Arenen und Headliner bei den renommiertesten Rockfestivals der Welt, sowie dafür, dass sie immer an vorderster Front steht, wenn es um sich rasant verändernde Technologien, kulturelle Meilensteine und neue Wege zur Beteiligung von Communities geht.

A7X gehen mit ihrem aktuellen Album Life Is But A Dream… und dem Special Guest ††† (Crosses) auf Tour! Im Juni spielen sie zwei Deutschland-Shows und laden ihre Fans unteranderem nach Dortmund ein. Am Freitag, 21.06.2024 spielen sie in der Westfalenhalle Dortmund.