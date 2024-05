Tytan und Kev Riddles‘ Baphomet am 20.04.2024 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Revolt! – Tytan und Kev Riddles‘ Baphomet

Künstler: Tytan, Kev Riddles‘ Baphomet, Sonja, Rhodo

Ort: Hamburg, Bambi Galore

Datum: 20.04.2024

Kosten: 25,00 € VVK, 28,00 € AK

Genre: Heavy Metal, NWOBHM, Hard Rock

Besucher: ca. 100

Link: https://kulturpalast.live/

Record Store Day ist auch in Hamburg, wozu sich die Retro-Rocker Kadaver im Hamburger Knust angesagt haben. Menschen mit einer Vorliebe für die NWOBHM zieht es nach Billstedt ins Bambi Galore. Kevin Riddles steht heute Abend auf der Bühne. Der Bassist und Sänger ist Mitbegründer von Angel Witch. Dieser Name und die gleichnamige Debüt-LP kennt jeder, der sich mit der NWOBHM beschäftigt. Dazu kommen noch zwei weitere Bands mit Rhodo und Sonja. Um 20 Uhr öffnen sich die Türen, um 20:30 Uhr steht mit Rhodo die erste Band auf der Bühne.

Ein lokaler Opener für einen Konzertabend ist ein gern gesehener Gast im Bambi Galore. Bei Rhodo steht ein bekanntes Gesicht auf der Bühne. Sören Meyer, eigentlich der Bassist von Warpath, tobt sich bei Rhodo als Sänger im Hard Rock aus. Das Quartett ist am Anfang, schreibt die ersten Songs und spielt heute sein fünftes Konzert. Der heutige Abend ist eine gute Möglichkeit, das Livespiel weiter zu verbessern und hat den schönen Nebeneffekt, dass die Band einige Menschen in den Club zieht. 40 Minuten, acht Songs, dann heißt es Platz machen für die nachfolgende Kapelle.

Dass viele Menschen heute wegen Angel Witch und Kevin Riddles hier sind, zeigt sich vor der Bühne. Es ist mächtig voll, als die Herren um Riddles die Bühne entern. Kev Riddles‘ Baphomet konzentrieren sich ausschließlich auf die Anfangszeit von Angel Witch mit der EP Sweet Danger und der Debüt-LP. Es gibt den Namensgeber der heutigen Band Baphomet auf die Ohren. Die Nummer ist eine der ersten Angel Witch Kompositionen überhaupt. Highlights sind Free Man, Angel Of Death und natürlich Angel Witch, bei dem der Refrain vom ganzen Saal gegrölt wird. Schade, dass dem Co-Headliner nicht die Zeit bleibt, die gesamte Debüt-LP zu spielen. Das Repertoire ist vorhanden und wurde, unter anderem auf dem Headbangers Open Air, bereits präsentiert. Eine Anmerkung zur heutigen Bandbesetzung. Erstmalig an der Gitarre ist heute Ian Nash dabei. Wer nun denkt, dass der Name schon irgendwo zu hören war in Bezug auf die NWOBHM, der liegt völlig richtig. Er war in der Band des leider verstorbenen Steve Grimmett. „See You In Hell My Friend“.

Ein noch unbeschriebenes Blatt ist die Band Sonja, die mit Loud Arriver 2022 ihr Debüt auf den Markt geworfen hat. Century Media hat mittlerweile zugegriffen, was das Potenzial der Truppe nochmals verdeutlicht. Die Scheibe ist irgendwo zwischen Gothic, Dark Metal und Hard Rock zu verorten und lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken. Live ist von Gothic oder Dark Rock wenig bis gar nichts zu hören und zu sehen. Typischer US-Hard-Rock mit fetten Riffs und starkem Tieftöner. Insgesamt wirkt Sonja zwischen den beiden NWOBHM-Veteranen etwas deplatziert, da helfen auch keine Coverversionen von Danzig (Devil´s Plaything) und Iron Maiden (Deja-Vu). Das Potenzial der Band ist klar ersichtlich, passt musikalisch aber nicht unbedingt in den heutigen Abend. Spannend wird der Auftritt von Sonja auf dem Keep It True Festival kommende Woche. Klar, eine Sängerin mit Gitarre zieht immer die Blicke auf sich, aber insgesamt scheint die Musik nur bedingt auf das Old School Festival zu passen.

Welcher Unterschied besteht zwischen Tytan und Kev Riddles‘ Baphomet? Tytan agieren als Fünfer. Zum Kev Riddles‘ Baphomet Quartett gesellt sich Keyboarder Andy Thompson. Im Mittelpunkt der Show steht die 1982er-EP Blind Men And Fools und die LP Rough Justice aus dem Jahr 1985. Warum Kev Riddles‘ Baphomet und Tytan nicht nacheinander gespielt haben, ist ebenfalls klar. Eine knapp zweistündige Show benötigt eine Pause für die gesetzten Herren. Der Opener nennt sich Money For Love, gefolgt von Cold Bitch. Vor der Bühne sind die Old School Fans wieder in ihrem Element, die zum Beispiel zu Forever Gone oder The Watcher die Matten kreisen lassen. Tytan liefern auch Kostproben von der Justice: Served! (Fight The Fight, Forever Gone), die 2017 nach mehr als 30 Jahren Funkstille das Studiocomeback bedeutete. Was folgt zum guten Schluss? Natürlich Blind Men And Fools, der nochmals die letzten Kräfte der Metalheads vor der Bühne mobilisiert. Die Ballade von Ed Case setzt den Schlusspunkt und Tytan räumen nach einer guten Stunde Old School Metal unter dem Jubel der Fans die Bühne. Es ist spät geworden am frühen Sonntagmorgen, als der livemusikalische Teil des Abends endet. Wahlweise gibt es noch ein Kaltgetränk und ein Gespräch mit den Musikern oder es geht direkt auf die Heimreise durch die kalte Hamburger Nacht.